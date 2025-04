Entre peste noire, intrigues de cour et effondrement politique, la vie d’Ibn Khaldûn (1332-1406) fut marquée par l’instabilité d’un Maghreb fragmenté. Ambitieux homme d’État, il échoue à s’imposer durablement dans les cours de Tunis, Fès ou Grenade.

De ses errances politiques, il tire une réflexion inédite sur l’histoire et la société. Exilé à Qal‘at Ibn Salâma, forteresse isolée, il rédige Le Livre des Exemples (Kitâb al-Ibar) et sa célèbre Muqaddima, fondant une « science nouvelle » : une philosophie de l’histoire fondée sur l’expérience, la causalité et l’observation directe.

À travers son regard lucide, Ibn Khaldûn scrute la décadence des dynasties et la force renouvelée des tribus nomades, affirmant que toute civilisation est promise à la fin. À rebours de l’érudition livresque, il valorise l’analyse du réel. Sa pensée, nourrie de désillusions politiques et de rigueur intellectuelle, entrevoit la chute des mondes urbains musulmans et théorise les cycles de pouvoir.

Redécouvert en Europe au XIXe siècle, il fut élevé au rang de précurseur de la sociologie moderne, aux côtés de Thucydide ou Marx. Aujourd’hui encore, Ibn Khaldûn fascine : figure ambivalente, admirée et débattue, il incarne une lucidité rare sur la destinée des civilisations.

Une biographie, signée par l'historien Mehdi Ghouirgate et publiée par les éditions du CNRS, à découvrir !