Un nouveau prix littéraire dédié à l’art oratoire

Face à la multiplication des publications sur le sujet, ce nouveau prix a pour ambition de stimuler la création d’ouvrages de qualité, à la fois innovants et accessibles, mettant en lumière les techniques, l’histoire et les enjeux contemporains de l’art oratoire. Il s’adresse aux passionnés de prise de parole comme aux professionnels de la rhétorique, avec une exigence claire : inspirer, transmettre et perfectionner la maîtrise de la parole publique dans toutes ses dimensions.

Le prix de l’AFPAO poursuit également une mission de rayonnement de la discipline. Depuis une dizaine d’années, l’intérêt pour les études rhétoriques ne cesse de croître, selon les porteurs de la récompense littéraire : concours d’éloquence, publications spécialisées, intégration dans les programmes scolaires et universitaires, et plus récemment, introduction du Grand Oral au baccalauréat.

L’AFPAO entend accompagner cette dynamique et valoriser l’art oratoire comme compétence centrale dans notre société contemporaine.

La sélection officielle des ouvrages en compétition sera révélée courant avril. Le lauréat de cette première édition, consacrant un ouvrage publié en 2024, sera désigné en juin.

Le jury, composé de personnalités reconnues dans le domaine de la formation en art oratoire – tant universitaire que professionnelle – évaluera les ouvrages selon plusieurs critères : qualité littéraire, apport à la discipline, clarté pédagogique, ainsi que leur capacité à susciter l’intérêt du grand public, des professionnels, des lycéens préparant le Grand Oral et des étudiants confrontés à l’exercice de l’exposé.

Comme le souligne Julien Maya-Perez, président de l’AFPAO : « Le prix s’adresse aussi bien aux lycéens qu’aux étudiants, en passant par les formateurs et les curieux. »

Le lancement officiel de chaque édition du prix coïncidera avec l’Assemblée générale de l’association. La remise du prix, organisée chaque année, rassemblera auteurs, formateurs, personnalités du monde des arts et des lettres, et bien sûr les membres de l’AFPAO, pour mettre à l’honneur l’art de la parole dans toutes ses expressions.

Pour Julien Maya-Perez, « L’aptitude à communiquer, à prendre la parole et à débattre est une compétence fondamentale dans tous les aspects de la vie. C’est l’ADN de notre démocratie. » Et d’ajouter : « L’AFPAO s’engage depuis sa création à promouvoir la parole publique dans toutes ses formes. Le Prix de l’AFPAO est une étape de plus dans cette mission : il vise à faire rayonner l’art oratoire auprès d’un public élargi. »

Crédits photo : Jacques-Louis David, La Mort de Socrate (1787). Socrate est mort en discourant. Domaine public.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com