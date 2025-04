Après la ville : Sortir de l’industrie est un fantasme

La ville, telle que nous l’imaginons encore, c’est-à-dire dense, structurée, distincte de la campagne, n’existe plus. C’est la thèse de Pierre Veltz, qui décrit dans Après la ville un monde devenu intégralement urbain, non plus par ses formes, mais par ses fonctions. L’auteur ouvre son livre en démontrant l’obsolescence du clivage ville/campagne. L’urbanisation ne se mesure plus à la hauteur des tours, mais à l’intensité des flux, à la profondeur des interconnexions. On n’habite plus un lieu, mais un système.

À rebours des discours simplistes qui accusent les métropoles d’être le moteur de l’effondrement écologique, Veltz propose une lecture plus nuancée. Il rappelle que la densité urbaine, souvent perçue comme un problème, peut aussi être une solution. C’est le mode de vie, plus que la forme urbaine elle-même, qui alourdit notre empreinte carbone. Une idée contre-intuitive, qui mérite d’être entendue.

Plus original encore, l’auteur éclaire les tensions politiques majeures que cette nouvelle géographie produit : les villes concentrent la richesse, attirent les élites, et deviennent des machines à inégalités. Elles fabriquent autant de révoltes que d’innovations. C’est là que le propos devient le plus incisif, presque désespéré. À mesure que les villes s’étalent, les périphéries deviennent des friches humaines, « inutiles » dans l’économie globale.

L’essai ne cherche pas à plaire. Peu d’exemples concrets, pas de récits incarnés. Le texte est dense, parfois aride. Mais il impose une réflexion salutaire. Dans une époque qui rêve de décroissance bucolique, Après la ville rappelle que nous ne ferons pas l’économie d’un nouveau contrat urbain. Ni pour vivre, ni pour survivre.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com