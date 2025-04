Voyager avec le Petit Prince à l'Atelier des Lumières

Fort de ses 15 millions de livres vendus en France, 300 millions dans le monde — 5 millions de plus chaque année —, ses plus de 600 traductions, son parc d'attractions en Alsace, ses adaptations en film et séries animées... Le Petit Prince est un phénomène mondial et intergénérationnel, incomparable et inclassable.

Nicolas Charlin, directeur artistique de l'exposition, et ses équipes devaient relever un double défi : comment intégrer le texte à une exposition principalement visuelle ? Et comment aller plus loin que les aquarelles de Saint-Exupéry, sans les dénaturer ?

Des citations ont été ajoutées aux images, avec une voix off qui les récite pour restituer la trame narrative et la sagesse du conte philosophique. En même temps, un travail d'extrapolation a été réalisé autour des illustrations : « On a imaginé ce qu'il se passait autour de ce que l'auteur nous a laissé », nous explique Nicolas Charlin.

Le tout enrobé d'un sound design poussé, avec des musiques de Jimmy Hendrix, Neil Young, La danse macabre de Saint-Saëns ou une reprise des Pixies, promettant une expérience complète. L'exposition, qui a déjà séduit 157.000 personnes à Bordeaux, est installée à Paris jusqu'au début de l'été.

Les grandes personnes sont bizarres

140 vidéoprojecteurs illuminent les 3300 m2 de surface, des murs au sol au plafond : depuis le crash de l'aviateur, inspiré d'une expérience vécue par Saint-Exupéry à la toute fin de l'année 1935, et qu'il raconte dans Terre des hommes, jusqu'au mystérieux retour du Petit Prince sur sa planète.

On croise avec le petit garçon à la tête blonde tous les personnages du livre. Sa rose, tout d'abord, qu'il doit protéger du vent. Puis, après son départ, toutes ces « grandes personnes » qui « sont décidément bien bizarres ». Le roi, qui ne sait qu'interdire et ordonner. Le vaniteux, qui ne demande que l'admiration des autres. Le buveur, qui boit pour oublier qu'il a honte de boire.

Le businessman, qui compte les étoiles parce qu'il est « un homme sérieux ». L'allumeur de réverbères, qui ne fait qu'obéir à la consigne. Le géographe, qui note tous les fleuves, montagnes, villes et déserts, mais pas les roses parce qu'elles sont éphémères. C'est ce dernier qui conseille au Petit Prince de visiter notre belle planète.

Lorsqu'il y arrive, le voyageur est étonné de ne rien y rencontrer que des dunes de sables à n'en plus finir. Jusqu'à qu'il croise la route d'un inquiétant serpent. D'un jardin de rose qui lui fait remettre en question l'amour pour la sienne. Et d'un renard avec lequel il se lie d'une profonde amitié. Enfin, l'aviateur, à qui le Petit Prince raconte tout son périple avant que chacun rentre chez soi.

Une manière de redécouvrir la sagesse du petit garçon qui demande plein de choses à tout le monde, alors qu'il en sait certainement plus que ceux qu'il interroge.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com