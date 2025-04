Après la ville : appréhender l'avenir urbain

En dix chapitres clairs, nourris d’exemples concrets et de données mondiales, Pierre Veltz nous explique les interdépendances de ce nouveau monde, les flux financiers qui circulent, les centres, les périphéries et comment les populations y habitent, les réseaux de transports, d’approvisionnement, d’énergie, de recyclage des déchets, d’assainissement, de services...

Selon lui, les défis majeurs, dont il examine précisément les perspectives, sont indissociablement économiques, écologiques et sociaux : concentration des richesses, concentration des émissions de CO2, concentration des inégalités.

Et il livre in fine sa principale inquiétude : la scandaleuse financiarisation du marché du foncier urbain conduit à la sécession volontaire des plus riches et la sécession forcée des plus pauvres. Un livre précieux pour vivre en ville de façon plus juste.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Pierre Veltz est polytechnicien, ingénieur, économiste et sociologue. Il a conseillé de grandes entreprises et dirigé de nombreuses missions publiques en prospective sur l’aménagement du territoire, les économies locales, la recherche scientifique. Il a développé et dirigé l’établissement public Paris-Saclay.

Il a notamment publié : Mondialisation, villes et territoires : une économie en archipel (PUF 1996, « Quadrige » 2014), et, au Seuil/La République des idées, La Société hyper-industrielle : le nouveau capitalisme productif(2017) et L’Économie désirable : sortir du monde thermo-fossile (2021).

