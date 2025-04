La Comédie du Livre fête ses 40 ans avec des invités de marque

Née en 1985 à l’initiative d’un collectif de libraires montpelliérains, épaulé par la journaliste Mia Romera, venue de Nancy, où elle avait fondé Le Livre sur la place, la Comédie du Livre s’installait sur la place du même nom, avec l’appui du maire George Frêche.

En ces années d’incertitudes – la Fnac faisait peur, le prix unique n’était pas encore voté – l’idée était de faire sortir, le temps d'un week-end, les livres des rayons pour en faire une affaire publique et populaire. La formule – stands de libraires et d’éditeurs en plein air, débats et rencontres dans l’espace public – si elle paraît aujourd’hui classique, était audacieuse pour l'époque.

Quarante ans plus tard, le festival bat toujours sur ses trois derniers jours, mais c’est toute une dizaine qui se déploie pour fêter la littérature. La manifestation, désormais portée par la Métropole de Montpellier, s’est élargie tout en conservant son ambition initiale : rendre visible la littérature sous toutes ses formes, à tous les publics.

De nouvelles aventures et des amitiés de longue date

Depuis 2024, la Comédie du Livre accueille un hôte de marque : le Grand Prix de l’Imaginaire (GPI), qui a longtemps été associé à Étonnants Voyageurs à Saint-Malo. Cette migration marque un tournant, consolidant l’ancrage de Montpellier dans le champ des littératures de science-fiction, fantasy et fantastique.

Pour sa deuxième édition dans le Sud, le GPI investira le Centre Rabelais le 17 mai, en présence des auteurs nommés et primés. À cette occasion, l’édition 2025 consacre une programmation entière aux imaginaires contemporains, où l’on croisera, entre autres, James Morrow, Catherine Dufour, Claire North ou Miquel de Palol.

La célébration de cette 40ᵉ édition s’incarne aussi dans une soirée spéciale organisée le 17 mai avec Maylis de Kerangal, accompagnée de l’Orchestre national de Montpellier. Figure marquante des précédentes éditions, l’autrice revient offrir une carte blanche musicale et littéraire.

Le festival rend également hommage à deux maisons d’édition indépendantes au rayonnement constant : les éditions Au Diable Vauvert, qui depuis leur Camargue natale fêtent leurs 25 ans, et les éditions Zoé, fondées à Genève il y a 50 ans.

Les voix d'ici et d'ailleurs

De grandes voix francophones et internationales dominent les têtes d’affiche : David Foenkinos, invité d’honneur de cette édition, Alice Zeniter, Marie NDiaye ou encore le Goncourt Kamel Daoud d'un côté ; Eduardo Halfon, Andrew O’Hagan, Gonçalo M. Tavares ou Eva Baltasar — cette dernière étant au coeur d'une rencontre autour de la littérature catalane — de l'autre côté.

La Comédie du Livre 2025 n’en oublie pas pour autant les plumes émergentes comme Adèle Yon ou Esther Teillard. Ni son territoire : Le 14 mai, une soirée hommage à Max Rouquette, figure majeure des lettres occitanes, réunira Aurélia Lassaque et Cylsée pour une performance poétique et musicale. La dessinatrice Cati Baur, quant à elle, participe à la programmation jeunesse, et les dix ans des éditions Sun/Sun seront célébrés avec l’énergie propre à la maison montpelliéraine.

