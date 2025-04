Mieux comprendre la mentalité de la  Silicon Valley

Pour mieux comprendre ce qui anime Elon Musk, Peter Thiel et les autres, il faut redécouvrir l'histoire récente de la Californie et les ambivalences de sa contre-culture fondée sur une vision eugéniste de l’humanité dans laquelle une poignée d’hommes pourrait déterminer le cours du monde.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Sylvie Laurent est universitaire et américaniste, enseignante à Sciences-Po. Elle fut longtemps chercheuse associée au W.E.B. Du Bois Institute for African and African-American Research d'Harvard et au Center on Poverty and Inequality de Stanford.

Elle est l'autrice de plusieurs livres, dont Martin Luther King. Une biographie intellectuelle et politique(2015), La Couleur du marché. Racisme et néolibéralisme aux États- Unis (2016) et Capital et race. Histoire d'une hydre moderne (2024).

Parution le 9 mai 2025.

