La littérature pour s’ouvrir au monde : l’édition 2025 du Salon de Turin

Les chiffres du salon témoignent de son ampleur et de son importance internationale : 137.000 m² d’exposition, plus de 700 stands, plus de 2000 événements dans les lieux principaux, et plus de 500 dispersés dans la ville, dans le cadre du Salone Off.

Le titre de cette édition, « Le parole tra noi leggere » (Les mots entre nous légers), tiré d’un roman de Lalla Romano, évoque la possibilité constante de la rencontre et du dialogue autour de la littérature, qui aide à explorer et découvrir des thématiques d’actualité et d’intérêt général, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Des mots pour comprendre le monde

L’affiche de cette édition est signée par l’illustratrice et animatrice Benedetta Fasson, qui y représente « un moment d’intimité, deux figures qui s’enlacent dans une atmosphère chaleureuse et recueillie. Elles transmettent la valeur universelle de la connexion et du partage », qui passe aussi, et surtout, par les mots, donc par la littérature et les arts.

Côté programmation, un des grands axes thématiques du Salon est depuis plusieurs années la réflexion sur les féminismes, les inégalités et les violences de genre, mais aussi le rôle et la place des femmes dans la société. De plus, de nombreux événements et présentations de livres proposent également une réflexion sur le présent et le passé, et abordent des thèmes tels que le changement climatique, la Résistance, la famille et les relations humaines.

Par ailleurs, ce dernier fil rouge thématique est au cœur d’une nouvelle section du Salon, Crescere (Grandir), la huitième des sections/rubriques qui structurent une partie de la programmation. Elle a été conçue par le psychothérapeute Matteo Lancini et s’intéresse au thème de la croissance, aux difficultés et souffrances des nouvelles générations, ainsi qu’à la complexité d’être parent, enseignant ou éducateur dans le monde contemporain.

Des nouveaux espaces

Côté professionnels, le 14 mai, de 14h à 18h, aux OGR de Turin, le Salon organise une conférence sur les technologies et l’intelligence artificielle pour l’édition, « pour comprendre comment les maisons d’édition l’utilisent déjà, comment elles pourraient l’exploiter davantage, et quelles sont les implications éthiques et juridiques ». Parmi les sujets abordés : l’optimisation des processus de production, la gestion des données, la promotion éditoriale, ainsi que les interrogations éthiques et légales que cet enjeu comporte.

Concernant les espaces, le Salon se déploie dans les pavillons 1, 2, 3 et Oval de Lingotto Fiere, avec, depuis 2024, l’ajout d’un pavillon 4 temporaire, spécialement conçu pour donner plus de visibilité au Bookstock, l’espace du Salon dédié aux jeunes publics, mais pas uniquement.

La principale nouveauté de l’édition 2025 est la création de l’espace Romance Pop-up : un lieu réservé aux rencontres et séances de dédicaces avec les principales autrices et auteurs de romance. Une autre innovation de cette édition est le Publishers Centre, un espace dédié aux professionnels du secteur, qui accueillera pour la première fois des speed-datings entre groupes d’éditeurs et de libraires, mais aussi entre éditeurs et influenceurs.

Pour compléter la liste des espaces du Salon, s’ajoutent le Centre des congrès et, pour la troisième année consécutive, la Pista 500 by Pinacoteca Agnelli, ancien circuit Fiat transformé en jardin suspendu.

Salon international

Parmi les invité·e·s les plus attendu·e·s du panorama littéraire international, citons au moins Jan Brokken, Mircea Cărtărescu, Javier Cercas, Tracy Chevalier, Caroline Darian, Joël Dicker, Paul Murray, Valérie Perrin, Saitō Kōhei, David Quammen et Jacques Attali. Rappelons également que les Pays-Bas sont le pays invité d’honneur de cette édition.

De plus, la série de rencontres autour de la traduction éditoriale, intitulée « L’Autoreinvisibile » (L’auteur invisible), et coordonnée par la traductrice Ilide Carmignani, fête cette année ses 25 ans. À cette occasion, une leçon inaugurale sera donnée par Georgi Gospodinov, lauréat du Prix Pulitzer et du Prix Strega Européen.

Du mercredi 14 au vendredi 16 mai, le Rights Centre se déroulera au Centre des congrès du Lingotto. Cet espace dédié à la vente de droits éditoriaux et audiovisuels se prépare à accueillir cette année plus de 500 professionnels de l’édition internationale.

Un road trip en camping-car direction Turin

Dans ce contexte se tiendra la troisième édition du Prix Aficionado, organisé par le Salon en partenariat avec la Foire du livre de Francfort. Ce prix, fondé par Michael Gaeb, Tom Kraushaar, Rebecca Servadio et Aleksi Siltala, distingue les initiatives éditoriales internationales les plus originales et stimulantes.

Rappelons que les lauréats précédents étaient en 2023, Lola Shoneyin pour l’Aké Arts and Festival (Nigeria) et en 2024, le Círculo de Poemas, initiative brésilienne de promotion de la poésie. Voici les noms de trois finalistes de cette édition : la maison d’édition indépendante Seagull (Calcutta), La Disparition (Marseille), un média consacré à ce qui disparaît dans le monde, et la coopérative littéraire zoraLIT (Berlin).

Enfin, un camping-car transformé en studio d’enregistrement mobile est déjà en route vers le Salon. Il est conduit par Margherita Schirmacher, animatrice du podcast « Parole leggere in camper », diffusé sur RaiPlay Sound.

En avril, le camping-car traversera l’Italie — du Latium à l’Émilie-Romagne, puis à la Lombardie jusqu’au Piémont — pour rencontrer, en sept épisodes, des autrices et auteurs invité·e·s du Salon. À partir du 15 mai, le camping-car sera installé au Salon et accueillera d’autres écrivains.

Précisons, enfin, que depuis cette année le Salon dispose d’un nouveau site web et d’un nouveau système de billetterie.

Crédits image : Hpnx9420 — Travail personnel, CC BY 3.0

Par Federica Malinverno

