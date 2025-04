Déborder Bolloré, une “parole subversive” au Festival du Livre de Paris

Avec le Festival du Livre de Paris, du 11 au 13 avril, l'édition a sa grand-messe. Alors, pourquoi ne pas la perturber un peu ? Sur les stands de maisons d'édition coéditrices du recueil Déborder Bolloré, dont la parution est prévue pour le mois de juin prochain, des tracts présentant ce projet de réflexion et de résistance face « au libéralisme autoritaire dans le monde du livre ».

« L'idée est de s'adresser plus directement au secteur et faire connaitre ce projet », nous expliquent deux coéditeurs de Déborder Bolloré. « L'ouvrage que nous proposons a la velléité d'interpeler l'édition dans son ensemble sur différentes problématiques, et il était donc important, à ce titre, d'être là lors de cet événement. »

À LIRE - Une cinquantaine d'éditeurs mobilisés pour un livre : Déborder Bolloré

Cette présence n'a toutefois pas été spécialement anticipée par les coordinateurs de Déborder Bolloré, nous précise-t-on : l'organisation décentralisée autour du recueil favorise ces prises d'initiatives de la part de chaque coéditeur et coéditrice. Chaque d'entre eux et d'entre elles, en tant que soutien, ajoute ainsi le titre à son catalogue, le rend accessible sur ses points de vente (en ligne et en physique), communique à son sujet et le soutient publiquement et financièrement en cas de procédure judiciaire.

Une réponse aux « positions dominantes »

La présence du recueil, même sous la forme d'un simple tract (accessible en fin d'article), permet également de « faire exister des contre-paroles, subversives, dans un espace très normé », celui du Festival du Livre de Paris, organisé par la structure patronale du secteur, le Syndicat national de l'édition.

Des salariés de la maison d'édition Hatier, propriété du groupe Hachette Livre (détenu par Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré) ont aussi profité de l'événement pour distribuer des tracts et informer sur leur lutte contre un déménagement qu'ils dénoncent comme « générateur de risques » pour les travailleurs.

« Ce festival est un endroit où se reflètent les positions dominantes dans le milieu de l'édition, qui peut constituer un moyen de promotion de Fayard, d'autres maisons du groupe Hachette Livre et de structures qui représentent la concentration », soulignent encore les deux coéditeurs de Déborder Bolloré.

Notons, à ce titre, que l'initiative de Déborder Bolloré s'accorde bien avec la parution récente d'une carte économique et capitaliste de l'édition française, intitulée Édition française, qui possède quoi, documentée et conçue par Agone et Le vent se lève, avec Le Monde diplomatique.

Multiplication d'événements

Envoyé il y a quelques jours, le bon à tirer de Déborder Bolloré permettra une réception du recueil dans les temps, avant de nombreuses rencontres organisées dans différents lieux en France, grâce à la décentralisation au cœur de l'initiative.

À LIRE - Femina : “Je ne peux plus participer à un prix soutenu par Bolloré”

« Les livres seront présents dans pratiquement tous les salons de ce printemps, puisqu'au moins une maison d'édition coéditrice y participe », se félicitent les coéditeurs. Citons également des rendez-vous à la Librairie Divergences, de Quimperlé, le 23 mai, dans la Librairie Utopia, à Paris, le 5 juin, le 6 juin à la Librairie la Virevolte de Lyon ou encore le 12 juin à Paris, au Merle moqueur.

Évidemment, le petit livre sera amené à circuler lors des événements de la vague d'actions Désarmer Bolloré, qui se déploie depuis plusieurs mois déjà sur tout le territoire.

Photographie : couverture du recueil Déborder Bolloré

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com