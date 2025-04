Le prix Hors Concours révèle les 40 livres de sa première sélection 2025

Depuis dix ans, le prix Hors Concours récompense chaque année un récit francophone publié par une maison d'édition indépendante. Sa vocation est de promouvoir la diversité de la création littéraire contemporaine et de soutenir les éditeurs indépendants.

Pour la première sélection 2025, les titres retenus sont :

La vie en vrac de Marc Deltombe - (LES ÉDITIONS DU 81)

Portrait du poète en salaud de Nicolas Élias - (LES ARGONAUTES ÉDITEUR)

Trois Noyaux D'Abricot de Patrice Guirao - (AU VENT DES ILES)

Villa Bergamote de Mona Messine - (BOUCLARD EDITIONS)

Les sacrifiés de Myab de Luce Belmontec - (CAMELEON ÉDITIONS)

Portrait de Stéphane Mandelbaum de Véronique Sels - (CFC ÉDITIONS)

L'homme en mouvement de Patrick Straumann - (ÉDITIONS CHANDEIGNE & LIMA)

De quel nuage tombe la pluie de Marion Gary - (DECRESCENZO ÉDITEURS)

Mes pieds nus frappent le sol de Laure Martin - (DOUBLE PONCTUATION)

Le dernier Maquis d'Elena Vincent - (DU SABLE ET DES CAILLOUX)

L'Éden à l'aube de Karim Kattan - (ELYZAD ÉDITIONS)

Les béliers d'Ahmed Fouad Bouras - (ÉDITIONS EMMANUELLE COLLAS)

Aux vents déraisonnables de Christiana Moreau - (EMPAI ÉDITIONS)

Clapotille de Laurent Pépin - (ÉDITIONS FABLES FERTILES)

Mortel Aveu de Nathalie Revest - (ÉDITIONS FEED BACK)

Naumod de Lucien Lahmi - (FORGOTTEN DREAMS)

Cœurpol de Marie-Catherine Daniel - (GEPHYRE ÉDITIONS)

Tangentes de Mathilde Hug - (GORGE BLEUE)

Ne reste que la nuit de Rose Mallai - (LES ÉDITIONS DU GROS CAILLOU)

La mécanique des ailes de Chloé Falcy - (HÉLICE HÉLAS)

Mon fils ne revient que 7 jours de David Clerson - (HÉLIOTROPE)

L'embouchure de Myriam de Gaspé - (LES HERBES ROUGES)

Sous le marbre, la révolte de Juliette Galliani - (EDITIONS HURLEVENT)

Le Jardin de Georges de Guénaëlle Daujon - (ÉDITIONS INTERVALLES)

Les sous-traitants de Stéphane Lanos - (ÉDITIONS DE LA LANTERNE)

La petite annonce de Caroline Allan - (LILYS ÉDITIONS)

La levée du temps de Juliette Keating - (L'IRE DES MARGES)

Fracture(s) de Lidwine Van Lancker - (LIVRES AGITÉS)

La Disparution de Pierre Fréha - (ÉDITIONS MOST)

Le Chant des pentes de Simon Parcot - (ÉDITIONS LE MOT ET LE RESTE)

Blackleaf d'Isabelle Sallé - (NOVICE)

Ainsi qu'un lion dévorant de Chantal Detcherry - (PASSIFLORE)

Et pourtant de Noah Truong - (PAULETTE ÉDITRICE)

Le cœur quand il explose de Claire Griois - (QUARTIER LIBRE ÉDITIONS)

Highlands de Fanie Demeule - (QUÉBEC AMÉRIQUE)

Rêve d'une pomme acide de Justine Arnal - (QUIDAM)

Sans nouvelles depuis Drancy de David Hury - (RIVENEUVE)

Nipponarium d'Antoine Daguery - (SAMA ÉDITIONS)

Des aiguilles plein la bouche de Véronique Willmann Rulleau - (SIGNES ET BALISES)

Oui n'est plus d'Odile Cornuz - (ÉDITIONS LA VEILLEUSE)

Cette sélection annoncée le vendredi II avril à Ilh, lors du Festival du Livre de Paris, illustre la richesse et la diversité des voix qui façonnent la littérature francophone contemporaine. Une diversité que l'Académie Hors Concours s'engage à faire découvrir aux membres de son comité de lecture, composé de plus de 500 professionnel les du livre et de lecteurs-rices passionnées.

Le lauréat de la dernière édition est David Naïm, pour le roman L'Ombre pâle (éditions de L'Antilope)

