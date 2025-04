Portage salarial : un levier stratégique pour les professionnels de l'écriture ?

Le portage salarial est une forme d'emploi flexible qui se développe de plus en plus car il permet à des professionnels autonomes d'exercer leur activité en tant que salariés d'une entreprise de portage. Ce système tripartite implique le salarié porté, l'entreprise de portage et les clients du salarié. Chacun peut avoir à y gagner en termes de souplesse et de réactivité.