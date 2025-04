Michel Lafon et Editis reconduisent leur partenariat de diffusion-distribution

Michel Lafon et Elsa Lafon, respectivement Président fondateur et Directrice Générale des éditions Michel Lafon, Denis Olivennes et Catherine Lucet, respectivement Président et Directrice Générale d'Editis, se réjouissent que la relation privilégiée nouée entre les deux entreprises, depuis 26 ans, se prolonge et se consolide, partagent-ils dans un communiqué.

Et de conclure : « Les équipes d'Interforum sont ravies de continuer à accompagner le dynamisme et les talents des Éditions Michel Lafon et de leurs auteurs. »

Parmi les succès récents de Michel Lafon, celui du youtubeur Inoxtag, suivi par près de 9 millions d’abonnés sur Youtube, qui a publié son manga Instinct en novembre dernier, ou précédemment Les Guerriers de l’Hiver d’Olivier Norek, une des sensations de la rentrée littéraire dernière.

Crédits photo : Michel et Elsa Lafon - Pauline Darley

