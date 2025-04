Autoroute : des kilomètres par amour

Après son premier roman, Parfois l’homme, Sébastien Bailly poursuit une œuvre qui s’inscrit dans un jeu littéraire et formel. Autoroute est un roman d’amour façon roadtrip, qui s’égrène avec humour en 65 courts chapitres sans jamais donner aucun indice qui puisse déterminer le genre du personnage principal ni de son amour.

« C’est quoi, l’amour ? La force que le sentiment représente : rien n’y résisterait. Et c’est ce qui arrive ici. L’amour fait prendre la route. Pas les petites routes de campagne, non, mais la voie la plus rapide, la plus directe, on a envie d’arriver vite, de se retrouver ensemble, de se déclarer tout de suite et d’offrir tout ce que l’on a. Ça ne peut pas attendre. Alors, on quitte tout, et on prend l’autoroute pour l’amour.

Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. C’est un road trip, avec son lot de passages obligés, et ses surprises. L’autoroute est un lieu commun, que tout le monde croit connaître, mais on ne s’y croise pas, ou peu, on ignore qui est dans la voiture que l’on double. On ne sait pas où vont les autres, et l’on ne voit qu’une toute petite partie de l’ensemble. C’est un lieu éminemment romanesque et séduisant pour l’écrivain. »

Les éditions Le Tripode nous en proposent les premières pages en avant-première :

Sébastien Bailly est né près de Paris et a grandi à Rouen, où il vieillit maintenant. Ancien journaliste, il a notamment travaillé pour Ouest- France, Télérama et Libération, et est aujourd’hui formateur en communication.

Admirateur de Perec, on lui doit d’avoir trouvé l’unique « e » qui s’était glissé par erreur dans une réédition de La Disparition. Il a écrit plusieurs ouvrages dont un essai, Les Zeugmes au plat (Mille et une nuits, 2011) préfacé par Hervé Le Tellier. Au Tripode : Parfois l’homme (prix RTBF du premier roman, 2024) et Autoroute (2025).

