Luffy en folie : One piece écrase la concurrence

Au pied du podium, Nicolas Demorand et son témoignage sur la bipolarité, Intérieur nuit, qui se vend à 16.220 exemplaires. Loin d'être catastrophique, Joël Dicker s’accroche à la 5e place. Le plus bankable des auteurs suisses écoule 14.764 exemplaires de La très catastrophique visite du zoo. C’est à peine plus qu’une autre autrice aux poches bien remplies, Suzanne Collins, dont le dernier tome d’Hunger Games séduit 14.679 nouveaux lecteurs.

De Giuliano Da Empoli aux fans de gaming

Bernard Minier, la vedette du polar français, fait un doublé avec H, 7e grâce à 14.495 exemplaires vendus, et Les effacées, 10e avec 11.450 ventes. Giuliano Da Empoli revient en force après Le Mage du Kremlin : son dernier livre L’heure des prédateurs est 8e pour sa première semaine, avec 14.118 exemplaires vendus. L’Italo-Suisse est même premier dans les ventes en librairies seules.

Enfin, les fans de LoL ont pris d'assaut les rayons livres : L'art et la création de Arcane : League of Legends, qui retrace le développement de la série inspirée du fameux jeu vidéo, se classe 9e avec 11.871 ventes. C’est par ailleurs le livre qui fait la meilleure performance de la semaine en chiffre d’affaires.

Cette semaine a un goût amer pour 300 recettes pour tout cuisiner au airfryer, qui réalise la plus grosse dégringolade en perdant 78 positions au classement. Alors que l'amour réussi pour Twisted love, de Ana Huang, qui gagne 67 places et se classe 115e avec 1756 ventes.

La poussée observée en semaine 13 se confirme : comparé à la semaine dernière, le marché du livre enregistre une nouvelle augmentation de 3% en chiffre d’affaires, et 4% en volume. Et pour la première fois depuis bien longtemps, 2025 n’a pas à rougir devant 2024, aucune différence observée sur le chiffre d’affaires de la semaine 14, et seulement 2 petits % de moins pour 2025 en termes de volume. Le tout dans un marché tout chamboulé, avec pas moins de 52 nouvelles entrées dans le top 200.

C'est tout bon pour nous

