L'Île-de-France en quête d'une direction régionale des affaires culturelles

Après deux mandats en tant que directeur des affaires culturelles de la région Île-de-France, Laurent Roturier tirera sa révérence le 1er septembre prochain. Il avait été nommé par Franck Riester en 2019, puis renouvelé à son poste par Rima Abdul-Malak.

Agent de l'État en Aquitaine en début de carrière, Laurent Roturier devient en 1995 directeur des affaires culturelles de la ville d'Annecy. Il assume ensuite les missions de directeur général des services de la ville de Bron (Rhône), avant de prendre la tête de la Drac de Midi-Pyrénées, puis de devenir le premier directeur régional des affaires culturelles de la nouvelle région Occitanie.

Par un avis de vacances, le ministère de la Culture anticipe son départ et ouvre ainsi un appel aux candidatures pour prendre sa succession.

Service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture, la DRAC Île-de-France est dotée de 231 emplois, affectés sur plusieurs sites, dont les 8 unités départementales de l'architecture et du patrimoine (UDAP).

La direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques.

À LIRE - La BnF cherche encore un directeur délégué chargé des ressources humaines

Toutes leurs composantes sont représentées, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France. Elle déploie une politique de défense et de promotion des droits culturels.

Plus d'informations sur les modalités de recrutement à cette adresse.

Photographie : illustration, Trey Ratcliff, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com