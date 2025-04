Carte de bibliothèque à la naissance : de la lecture pour la progéniture

Le baromètre consacré aux pratiques de lecture des Français a donné le ton, dès ce 8 avril : le Centre national du livre s'inquiétait d'un taux exceptionnellement bas d'interrogés se déclarant des lecteurs réguliers : 56 % seulement. Cette donnée, en recul de 5 points par rapport à 2023, incarne un éloignement de la lecture, après le rebond observé lors de la pandémie de Covid-19.

Presque toutes les tranches d'âges sont touchées par ce déclassement, seuls les 65 ans et plus connaissent une augmentation de 3 %. De façon surprenante, les classes d'âges qui décrochent le plus sont les 50-64 ans (-13 %) et les 35-49 ans (-8 %) — qui constituent la classe qui lit le moins.

Parmi les hypothèses avancées pour expliquer ce désamour, le Pôle Opinion et Recherche Sociale de l'Ipsos suggérait le changement dans les modes de loisir des Français, l'augmentation du temps d’écran, la normalisation du télétravail, ou encore la détérioration de la santé mentale des jeunes.

Tout miser sur la jeunesse

Depuis le Festival du Livre de Paris, Rachida Dati, à l'occasion d'un discours d'ouverture, a pris acte des résultats du baromètre observé par le CNL. « Il y a donc urgence. Urgence à sonner, avec vous, la mobilisation générale », a-t-elle assuré, en précisant que le Premier ministre François Bayrou soutenait ce combat — il l'avait en effet évoqué dans son discours de politique générale, en janvier dernier.

La ministre de la Culture, empêtrée dans des soupçons d'omissions dans ses déclarations de patrimoine, a dévoilé quelques mesures pour réconcilier les Français avec la lecture. « [J]’ai sollicité les maires de France pour les associer à une opération que nous déploierons dans les tout prochains jours », a-t-elle déclaré.

« Je souhaite que lors de la déclaration d’une naissance à l’état civil, les parents se voient remettre une carte de bibliothèque au nom de l’enfant. Cela permettra d’encourager les parents à investir en famille ces lieux incontournables que sont nos 15.500 bibliothèques », souligne la ministre. Ces dernières constituent, rappelons-le, le premier réseau culturel de proximité en France.

La proposition du ministère de la Culture a déjà été mise en œuvre dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni, dès 2012. Elle débouche, évidemment, sur des hausses des inscriptions, et participe à une réduction des freins à l'accès aux bibliothèques : même si la plupart des établissements proposent une gratuité de l'inscription pour les plus jeunes, des obstacles à la fréquentation peuvent subsister.

Sentiment d'illégitimité, difficultés administratives ou absence de la bibliothèque dans les pratiques culturelles peuvent faire passer à côté des établissements de prêt.

Quel investissement ?

Autre avantage de la mesure proposée par Rachida Dati, son coût relativement peu élevé. Les municipalités pourront sans doute amortir l'édition des cartes, alors que le gouvernement, pour sa part, garde ses finances sur une ligne austéritaire pour la plupart des postes de dépense.

L'État devra toutefois prévoir, en raison de la hausse du nombre d'inscrits liée à sa mesure, une certaine inflation de la contribution forfaitaire qu'il verse à la Sofia au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, axée sur les inscriptions dans les établissements.

Le système de licence légale, qui permet aux bibliothèques de prêter des ouvrages sans léser les auteurs et les éditeurs, est en partie financé par cette contribution. En 2024, elle s'élevait à près de 11 millions €, répartis à hauteur de 9.758.890 € pour le ministère de la Culture et à 1.025.843 € pour l'Enseignement supérieur et la recherche.

Par ailleurs, comme le soulignait une enquête britannique sur les bibliothèques publiques du pays, début 2024, « les résultats montrent que l'inscription automatique doit être accompagnée d'un programme solide d'animations, afin que les enfants deviennent des lecteurs assidus ». Si la proposition est enthousiasmante, de réels investissements dans l'écosystème de la lecture publique restent donc nécessaires.

Photographie : tract de l'Association des Bibliothécaires de France (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

