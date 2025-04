L'autrice de La Couleur des sentiments de retour 15 ans plus tard

Son premier roman s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde et à plus d'un million d'exemplaires en France. Il avait reçu le Grand Prix des Lectrices de Elle en 2011.

Quinze ans après, Kathryn Stockett signe un nouveau roman ancré dans le Mississippi des années 1930, en pleine Grande Dépression. Elle y retrace le parcours de femmes confrontées à l'effondrement de leur monde : certaines tentent de préserver les vestiges d’une époque révolue, tandis que d’autres cherchent, coûte que coûte, à s’affranchir.

Les droits internationaux de ce nouvel ouvrage sont gérés par l’agence Susanna Lea Associates, au nom de l’autrice et de son éditeur Spiegel & Grau. La parution est prévue pour avril 2026, dans plus de 20 pays simultanément.

Kathryn Stockett, née en 1969 à Jackson, dans l’État du Mississippi, est une romancière américaine révélée au grand public par son premier roman. Ce texte plonge au cœur des années 1960 et retrace es conditions de vie dégradantes des domestiques noires employées dans les foyers blancs du Sud des États-Unis, à une époque marquée par la ségrégation et les inégalités raciales profondément enracinées.

En 1962, les lois raciales imposent leur ordre. Aibileen, forte de quarante années de service, a appris à se taire. Sa meilleure amie Minny, au tempérament plus franc, vient quant à elle de perdre son emploi. Si la situation se complique, elle devra envisager de partir, peut-être même quitter l’État, comme l’a fait Constantine, mystérieusement renvoyée par les Phelan sans que personne ne sache pourquoi.

Mais Skeeter, la fille des Phelan, ne ressemble pas aux autres jeunes femmes de son milieu. Fraîchement diplômée, elle revient à Jackson bien décidée à comprendre ce qui est arrivé à Constantine, qui l’a élevée avec tendresse pendant vingt-deux ans avant de disparaître sans un mot.

Malgré la peur et les risques, la jeune bourgeoise blanche va unir ses forces à celles d’Aibileen et de Minny. Ensemble, dans le plus grand secret, elles s’engagent dans l’écriture d’un récit guidées par le désir profond de faire bouger les lignes.

Diplômée de l’Université de l’Alabama en anglais et en écriture créative, l'autrice s’installe à New York en 2001, où elle travaille dans l’édition de magazines et le marketing. L’écriture de The Help lui prendra cinq années, et son manuscrit essuiera 45 refus d’agents littéraires avant d’être enfin accepté puis publié.

En 2011, La Couleur des sentiments fait l’objet d’une adaptation cinématographique à succès, réalisée par Tate Taylor, avec un casting réunissant Viola Davis, Emma Stone, Octavia Spencer, Jessica Chastain et Bryce Dallas Howard.

Crédits photo : Robert Laffont

Par Hocine Bouhadjera

