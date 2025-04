L'Opéra de Shaya, une ode à l'altérité et à la nature

Elle remporte plusieurs prix, dont deux autres Prix Rosny aîné, ainsi que des distinctions pour ses nouvelles, notamment Les yeux d'Elsa (publiée dans la revue Galaxies, n°37). Elle a publié plusieurs recueils de science-fiction aux Éditions ActuSF, dont L'Opéra de Shaya, qui a remporté plusieurs prix, dont le Grand Prix de l'Imaginaire 2015.

L'Opéra de Shaya, c'est une novella de space-opera qui, en 120 petites pages seulement, est capable de nous plonger dans un univers riche de crédibilité et profondément inhabituel. La protagoniste, So-Ann, fraîchement débarquée sur la planète Shaya, découvre un peuple singulier en symbiose avec la faune et la flore de leur environnement.

Après bien des années passées dans des mondes humains auxquels elle ne parvient pas à s'acclimater, So-Ann décide de tenter sa chance sur Shaya, qui semble offrir un cadre de vie idéal. Cependant, son acclimatation se fera aux dépens de ses croyances et de ses valeurs.

La perspective n'est pas follement réjouissante. Même si So-Ann admet qu'elle aura moins de difficultés ici que sur Babel2 où on n'aimait que les blonds athlétiques. Elle épluche une mangue dont le goût âpre et délicieux lui fait oublier tout le reste un instant. Un goût qui, pendant un instant, justifie tout — y compris qu'on puisse avoir envie de s'installer chez les bouseux.

Ce récit est une pépite de l'imaginaire. La plume prodigieuse et finement maîtrisée permet de poser des questionnements profonds sur notre humanité, notre capacité à nous adapter à l'autre, à l'accepter dans son ensemble. Shaya représente un monde aux multiples formes dans lequel la nature est prépondérante, foisonnante, enveloppante.

L'union parfaite et fragile qui règne entre les êtres vivants et la flore évoque l'équilibre instable de notre propre condition sur Terre. Sylvie Laîné aborde la question de l'altérité à la fois avec douceur et horreur, pour nous mettre face à l'autre et mettre en exergue notre capacité à accepter ce qui est différent de nous.

L'aspect écologique de ce récit m'a rappelé l'excellent Semiosis de Sue Burke, dans lequel les humains (ré)apprennent à vivre en harmonie avec la faune et la flore, à respecter le vivant en le considérant comme un tout dont ils font partie plutôt que de se positionner en être tout puissant qui exploite, détruit, ravage. Sylvie Laîné nous offre un véritable hymne à l'écologie en mettant en avant l'impact de nos modes de vie sur l'environnement, de manière subtile et poétique.

Le ciel est mauve avec des reflets violets, zébré d’indigo et de mouchetures irisées, on dirait que sa vue aussi a été améliorée car elle perçoit des couleurs qu’elle ne voyait pas tout à l’heure. La clairière est parsemée de lianes turquoise qui bougent doucement, s’étirent lascivement et bouclent en se frôlant. De longues fougères dorées ondulent par endroits, et se densifient un peu plus loin, se mêlant à de plus grandes plantes qui seraient des arbres si les branches ne se balançaient pas doucement - mais elle ne sent pas le moindre souffle de vent.

L'Opéra de Shaya, c'est une magnifique invitation à réfléchir sur notre humanité et notre rapport au vivant. Porté par une plume lyrique et généreuse, ce récit questionne et ouvre des pistes sans donner toutes les clés pour que l'on puisse trouver notre propre voie. Un texte inestimable et incontournable en 2025.

DOSSIER - Une loi pour entériner les missions des bibliothèques

Par Anne-Charlotte Mariette

Contact : contact@actualitte.com