Charles Bukowski : "L'homme que j'étais"

Des fragments autobiographiques aux accents brûlant de vérité, une poésie au ras de la vie. Qu’il évoque une journée aux courses, un chat écrasé ou une prostituée, Bukowski se livre à cœur ouvert, avec cette voix unique et rauque tour à tour triviale et lyrique, minimaliste et libertaire, qui fait de lui un des grands poètes de notre temps.

Charles Bukowski est né en 1920 à Andernach, en Allemagne d’un père soldat américain et d’une mère allemande, arrivé aux États-Unis à l’âge de deux ans, il a été élevé à Los Angeles où il a vécu plus de cinquante ans.

Autodidacte, poète et romancier auteur d’une œuvre multiple et transgressive portant la voix des misérables de l’Amérique, il est mort en Californie en 1994, à 73 ans, peu de temps après avoir achevé son dernier roman, Pulp.

Il figure au Panthéon des écrivains américains et son influence est aujourd’hui mondiale. Au diable vauvert a publié Sur l’écriture, Tempête pour les morts et vivants, Sur l’alcool, Sur l’amour, et Sur les chats traduits par Romain Monnery, la biographie Bukowski, une vie de Neeli Cherkovski traduite par Diniz Galhos, réédité deux nouvelles illustrées par Crumb, There’s no business et Bring me your love, et poursuit l’édition de sa poésie en France.

Parution le 5 juin 2025.

