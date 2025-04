Mathieu Simonet en résidence, pour un projet “poético-archéologique

Mathieu Simonet propose, à travers un projet « poético archéologique », de redonner vie à un monde sans écriture, en imaginant des récits inspirés d’objets présentés dans l’exposition « Les Maîtres du feu – L’âge du Bronze en France » (du 13 juin 2025 au 9 mars 2026).

À partir d’une sélection de huit artefacts, pour lesquels diverses hypothèses archéologiques ont été avancées, les participants sont invités à développer dans une courte fiction leur propre interprétation : quels étaient les fonctions, les usages pratiques ou symboliques de ces vestiges muets ?

Le projet se décline sous trois formes : ateliers pour enfants et adolescents (1h30) ; ateliers pour ados adultes à partir de 16 ans, sur un objet et une question d’archéologie (3 heures) ; participation libre sur internet.

Les récits produits font l’objet d’une publication sur un padlet, et seront soumis à l’appréciation d’un jury qui élira les hypothèses et textes les plus séduisants en fin de résidence.

L'écrit pour conserver

Mathieu Simonet adapte par ailleurs l’un de ses dispositifs, les balades narratives, à l’institution culturelle et patrimoniale du MAN.

Le public (adolescents à partir de 16 ans et adultes) est invité à mettre par écrit ses anecdotes, ses souvenirs, les moments forts qu’il a vécus au musée, au château ou au domaine national, au cours d’ateliers menés dans des équipements culturels de Saint-Germain-en-Laye.

Et, s’il le souhaite, à les partager oralement lors des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 20 septembre 2025. Deux balades narratives permettront d’entendre les récits de la bouche de leurs auteurs, à l’endroit même où ils ont été vécus : une manière originale et participative d’écrire la micro-histoire du MAN et de faire découvrir le lieu à celles et ceux qui le visiteront pour la première fois.

À l’issue de la résidence, l’ensemble des témoignages recueillis sera géolocalisé sur une carte interactive, constituant ainsi un recueil numérique de la mémoire à la fois intime et collective d’un lieu chargé d’histoire(s).

Une manière de préserver et de transmettre un patrimoine immatériel, voué à disparaître s’il n’était pas conservé par l’écriture.

Photographie : Salle Piette au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye (Lionel Allorge, CC BY SA 3.0)

