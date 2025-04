Rachida Dati, ministre multimillionnaire, mais plus encore ?

Avec environ 5,6 millions €, répartis entre des biens immobiliers en France et au Maroc, des comptes courants, des assurances-vie et différents produits d’épargne, Rachida Dati se plaçait parmi les ministres les plus fortunés du gouvernement de Gabriel Attal.

Sa déclaration de patrimoine, publiée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) au moment des élections législatives anticipées de 2024, confirmait le statut de multimillionnaire de l'avocat et maire du 7e arrondissement de Paris - ainsi qu'une certaine concentration de grosses fortunes au gouvernement.

Déjà impressionnant, le patrimoine de Rachida Dati aurait toutefois été sous-estimé par la principale intéressée, selon les conclusions d'une enquête de Libération. Le quotidien s'est ainsi tourné vers les parures, montres et autres bijoux luxueux portés par la ministre de la Culture, pour en identifier 19, lesquels représentent un montant de 420.000 € tout de même.

Plus précisément, Libération évoque une montre Chopard évaluée à 32.000 €, d'autres griffées Cartier pour 29.000 € (le modèle Baignoire) ou 18.300 €, avec un cadran serti de diamants et saphir, ou bien une pièce « de l’horloger suisse Parmigiani Fleurier », estimée à 15.500 €. Avec une année de salaire autour du poignet, aucune excuse en cas de retard au Conseil des ministres...

Des bracelets se trouveraient aussi dans sa boite à bijoux, vendus par Bulgari (28.900 €), Repossi (de 10.000 à 30.000 €), Chaumet (23.400 €), Anita Ko (près de 25.000 €), sans oublier des colliers et des bagues, dont une, de la maison Cartier à nouveau, culminait à 68.500 € en 2017.

« Néant »

Comme le rappelle l'enquête de Libé, la HATVP invite, dans son « guide du déclarant », à déclarer les biens mobiliers dont la valeur dépasse les 10.000 €, dont les « bijoux ». Or, sur les deux déclarations de patrimoine transmises à l'organisme, puis publiées, la mention « Néant » apparaitrait dans la ligne dédiée, assure le quotidien - elles ne sont plus consultables sur le site de la HATVP, qui étudie actuellement la dernière déclaration de la ministre.

D'après les éléments détaillés par Libération, la collection de la ministre dépasserait largement le demi-million €, avec des pièces qui, cette fois, coûteraient moins de 10.000 €, le seuil fixé par la HATVP pour la déclaration.

Le quotidien indique que la majorité des bijoux lui aurait été offerte par Henri Proglio, ex-PDG de Veolia et d’EDF, entre 2017 et 2023. En septembre 2024, Libération avait déjà révélé que ce même ex-PDG avait hébergé Rachida Dati pendant plusieurs mois dans un appartement de 225 m2 et 4,20 mètres de hauteur sous plafond, dans le 6e arrondissement de Paris, à ses frais.

Dati et Proglio ont formé un duo qui a fait les choux gras de la presse people, depuis leur rencontre au milieu des années 1990 : ils ont ensuite cheminé ensemble, de manière plus ou moins rapprochée, avant de s'éloigner quand la première a accepté d'entrer au gouvernement, pendant le deuxième mandat d'Emmanuel Macron.

Risque d'inéligibilité

Interrogés par Libération, les avocats de Rachida Dati ont indiqué que « la publication d’informations relatives à la possession, avérée ou non, de bijoux » relève de « la vie privée », malgré les obligations de transparence liées à la fonction publique qu'elle assume. « Nous réaffirmons que notre cliente est parfaitement en règle avec ses obligations déclaratives auprès de la HATVP », soulignent-ils à ce sujet.

Si la HATVP estime que des éléments sont manquants au sein des déclarations de Rachida Dati, elle peut faire valoir des « manquements déclaratifs » ou des « omissions déclaratives » et saisir la justice. La sanction encourue peut atteindre une peine de trois ans de prison et de 45.000 € d’amende, ainsi qu’une peine d'inéligibilité et l'interdiction d’exercer une fonction publique.

Rappelons que Rachida Dati est, depuis 2021, mise en examen pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », soupçonnée d’avoir mis son mandat de députée européenne (de 2009 à 2019) au service du groupe Renault-Nissan, pour des actions de lobbying.

La justice s'intéresse plus particulièrement à des honoraires de 900.000 € versés par RNBV, une filiale néerlandaise de Renault-Nissan, entre 2010 et 2012, alors qu'elle siégeait au Parlement européen. Rachida Dati affirme que cette somme rémunérait son activité d'avocate et l'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour le développement international de la firme.

Photographie : Rachida Dati (Laurent Vu, CC BY SA 3.0) et l'entrée du ministère de la Culture (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

