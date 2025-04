Dans le sillage des souvenirs, une Judith en héritage

Blanche, psychanalyste à Buenos Aires, accueille un nouveau patient, François Lachance. Il vient d’apprendre que son géniteur n’était pas son père officiel, mais un héros de l’OAS exécuté en 1962. Ce secret, confié dans une lettre posthume, ouvre une faille dans le récit qu’il s’était construit. Très vite, Blanche perçoit un écho troublant : elle-même est née d’une lignée de pieds-noirs installés en Argentine.

Tandis que François se confronte à une mémoire encombrée de violence coloniale et de fidélité filiale, Blanche vacille devant le surgissement de ses propres silences. Le roman alterne les voix et les temps, dévoilant peu à peu les zones grises de ces destins liés par l’exil et le non-dit.

La narration croisée articule les récits à la première personne avec précision. Chaque chapitre creuse un peu plus le lien entre passé et présent, fiction et réalité historique. La construction en miroir entre Blanche et François, tous deux confrontés à leur héritage, nourrit une tension discrète mais constante.

Le style privilégie une langue sensible, empreinte de détails intimes, de descriptions portées par vocabulaire à la fois accessible et soigné. Les dialogues s’inscrivent dans une oralité maîtrisée, sans jamais verser dans l’effet de réel artificiel.

Frédéric Couderc donne vie à des voix dissonantes sans forcer le trait. Il adopte une position d’observation lucide, laissant le lecteur juger des ambiguïtés morales de ses personnages. Le roman se déploie comme une exploration des zones de fracture de la mémoire, où la loyauté familiale se heurte à la complexité politique.

Vieille croute ?

La peinture joue ici un rôle symbolique et structurant au sein de la trame narrative, bien loin d’un décor silencieux. Elle constitue à la fois une clef intime, une métaphore historique, et un catalyseur dramatique pour le personnage principal, Blanche. Elle est mémoire vive, force de projection et foyer de tension dramatique, car par elle dialoguent l’histoire de l’art avec celle des hommes, l’intime avec le politique, dans un récit d’une remarquable subtilité.

Et plus précisément le tableau Judith attribué à Giorgione. Le tableau, d’abord relégué à l’arrière-plan domestique comme un « vieux tableau » sans nom, devient progressivement le cœur d’un secret fondateur. Cette peinture, que Blanche contemplait enfant pour se rassurer, se révèle être bien plus qu’un simple objet : elle serait un sleeper, une œuvre authentique oubliée, potentiellement issue du corpus dispersé de Giorgione.

Le regard de la Judith, sa posture, son sourire énigmatique et sa force contenue nourrissent chez Blanche une identification progressive. À l’image de l’héroïne biblique, cette femme qui décapita Holopherne, Blanche semble s’être construite sur un acte de rupture et de résistance — une manière de s’émanciper d’un passé familial douloureux et de conquérir sa propre autonomie.

La Judith devient alors une figure de puissance féminine, une image que la mère de Blanche s’approprie secrètement. Cette transmission silencieuse agit sur Blanche comme une filiation détournée, voire inconsciente.

Le tableau incarne la possibilité d’un autre récit, d’une contre-histoire où la femme ne subit pas, mais agit, tranche, reconquiert sa place. Dans cette perspective, Judith est bien plus qu’un tableau ancien : c’est une archive affective, une allégorie du combat intérieur et de la mémoire transmise par bribes, entre non-dits et révélations.

Sur un plan narratif, l’œuvre agit aussi comme un révélateur, amorce une enquête identitaire, une remontée dans le passé qui entre en résonance avec la quête de François Lachance. Les trajectoires croisées des personnages s’ancrent dans cette logique : comprendre d’où l’on vient, identifier les violences enfouies, tenter de faire la paix avec une histoire qu’on n’a pas choisie.

En filigrane, la référence à Giorgione souligne l’ambiguïté des origines. L’œuvre du maître vénitien, largement sujette à controverses en raison des rares tableaux qui lui furent véritablement attribués, devient ici le miroir de filiations incertaines, de vérités mouvantes. L’histoire même de l'oeuvre, ses détours, ses attributions multiples, ses copies ou falsifications, résonne avec les illusions familiales, les récits partiels, les identités multiples que porte le roman.

Loin de toute démonstration, Les Secondes chances interroge, avec justesse, la manière dont les récits de filiation peuvent façonner ou fracturer les individus. Un roman subtil, porté par une écriture incarnée, où les œuvres d’art, les paysages argentins et les fantômes coloniaux dessinent un palimpseste à la fois personnel et historique.

Par Cécile Mazin

