Publié en 1963, L'Espion qui venait du froid de John le Carré est un roman d'espionnage emblématique de la guerre froide. L'intrigue suit Alec Leamas, agent britannique chargé d'infiltrer les services secrets est-allemands pour discréditer un haut responsable, Hans-Dieter Mundt. Leamas se retrouve pris dans un jeu de dupes où manipulations et trahisons s'entremêlent, reflétant la complexité morale du monde de l'espionnage.

Le Carré dépeint un univers sombre et réaliste, loin des clichés glamour associés au genre. Le roman explore les thèmes de la tromperie, de la trahison et du conflit idéologique, mettant en lumière le coût humain des opérations secrètes. Ce réalisme a révolutionné le roman d'espionnage, offrant une perspective plus nuancée et critique des services de renseignement.

Adapté au cinéma en 1965 par Martin Ritt, avec Richard Burton dans le rôle principal, le film a été salué pour sa fidélité au roman et son atmosphère oppressante. L'Espion qui venait du froid demeure un chef-d'œuvre incontournable, offrant une réflexion profonde sur les dilemmes éthiques inhérents au monde de l'espionnage.