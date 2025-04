Dans son nouvel ouvrage, L'heure des prédateurs, Giuliano da Empoli, auteur du remarqué Le Mage du Kremlin, nous entraîne dans une exploration incisive des arcanes du pouvoir contemporain. À travers un récit haletant, il dévoile les mécanismes par lesquels des figures autoritaires et des magnats de la technologie redéfinissent les règles du jeu politique mondial.

S'inspirant de Machiavel, da Empoli dresse le portrait de leaders qui, à l'instar de César Borgia, s'imposent par des actions brutales et imprévisibles, profitant d'un environnement chaotique où les normes traditionnelles s'effacent. Il illustre comment ces "prédateurs" exploitent le désordre pour asseoir leur domination, que ce soit dans les sphères politiques ou technologiques.

L'auteur nous guide de New York à Riyad, en passant par les coulisses de l'ONU et les salons feutrés du Ritz-Carlton, révélant un monde où le pouvoir se conquiert par des actions tapageuses et irréfléchies. Les seigneurs de la tech, quant à eux, semblent déjà habiter un autre univers, tandis que l'intelligence artificielle devient incontrôlable.

L'heure des prédateurs offre une réflexion profonde sur le basculement géopolitique actuel, mettant en lumière la montée en puissance d'autocrates décomplexés et la fragilité des démocraties face à ces nouvelles dynamiques. Un ouvrage essentiel pour comprendre les défis de notre époque.