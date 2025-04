Les penseurs chrétiens du Soudan à Khartoum : une réalité douloureuse et un destin effrayant

Depuis ces dernières années, durant la guerre civile soudanaise, la vie intellectuelle de la communauté chrétienne a émergé comme un phare de résilience et de dissidence réfléchie au milieu du chaos. Dans une scène remontant à janvier dernier, le commandant de l’armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, accompagné des dirigeants du mouvement islamique en tenue militaire, s’est apparemment élevé au-dessus de toutes les crises du Soudan. Ils se sont dirigés vers l’église Mary Girjas à Omdurman, dans la capitale Khartoum, tentant, avec tous leurs « sourires politiques », d’exploiter le souvenir de la naissance du Christ à des fins politiques.

L’analyse de la journaliste intellectuelle irakienne et activiste de l’Église catholique, Georgina Bahnam Hababa, porte sur les efforts des chrétiens soudanais pour coexister malgré une violence incessante. Il y a quelques jours, Hababa a rapporté les tentatives des chrétiens soudanais de vivre ensemble au milieu des horreurs de la guerre, en dépit des détonations stridentes, du grondement des explosions à Khartoum et des persécutions en cours.

Parallèlement, les craintes parmi les membres des confessions chrétiennes – comme chez les autres Soudanais – augmentent face à la montée terrifiante des militants ayant des liens avec les Frères musulmans et des extrémistes. Cette inquiétude s’est intensifiée notamment après la diffusion d’un extrait vidéo montrant le chef du Bataillon « Al-Bara », Al-Misbah Talha, accompagné de plusieurs dirigeants des Brigades islamiques alliées à l’armée, à l’intérieur du palais présidentiel de Khartoum, perpétrant des crimes à leur encontre.

En avril 2024 – soit un an après le début de la guerre soudanaise – un rapport de l’Agence France-Presse indique que les chrétiens constituent environ trois pour cent de la population du pays (qui s’élève à environ 45 millions d’habitants). Cependant, certains responsables religieux avancent que le pourcentage réel est plus élevé.

Les Kizan et la télévision sectaire

Dans un témoignage donné par Mohammed Hassan Mohammed Othman lors de l’intensification des combats en décembre dernier, il a accusé Sudan TV de tenter d’impliquer l’Église dans le conflit opposant l’armée à ses partisans issus des Frères, souvent désignés sous le nom de «Kizan», ainsi qu’aux Forces de soutien rapide.

Othman écrivait :

« J’aurais espéré que la mosquée et l’église restent éloignées du conflit politique qui se déroule dans notre pays. Malheureusement, les Frères musulmans, impliqués dans ce conflit, se sont immiscés et ont exploité les mosquées pour persuader leurs fidèles de rejoindre leur camp. Hélas, le sermon du vendredi est devenu la propriété des islamistes extrémistes, l’organisation des Frères diffusant ce qu’elle souhaite à travers celui-ci. C’est inacceptable, puisque les deux parties sont musulmanes. Nous avions espéré que ce conflit resterait purement militaire et politique, confiné à ce domaine. »

Il poursuivit :

« J’ai écouté un programme des plus désolants sur Sudan TV qui exploitait l’Église à des fins politiques. Dans une émission intitulée ‘La série des crimes des Forces de soutien rapide’, la télévision s’est rendue dans plusieurs églises et les a incitées à louer l’armée et le renseignement général. Il s’agit là d’une imbrication de l’Église dans un conflit politique – un comportement absolument inacceptable. Les lieux de culte, qu’il s’agisse de mosquées ou d’églises, doivent rester exclusivement destinés au culte et non à nos luttes politiques, lesquelles doivent se poursuivre en dehors de ces espaces sacrés. »

Il est également bien connu que les principaux studios de la télévision officielle soudanaise ont été déplacés à Port-Soudan – sous le contrôle d’al-Burhan – après l’éclatement de la guerre en avril 2023, tandis que les Forces de soutien rapide ont pris le contrôle du siège principal à Omdurman, l’une des trois villes qui composent la capitale Khartoum.

La vie intellectuelle chrétienne et les horreurs de la guerre

Malgré une marginalisation systémique, des déplacements massifs et une violence omniprésente, les chercheurs, théologiens et écrivains chrétiens ont su développer des réseaux dynamiques de groupes d’études clandestins et d’initiatives éducatives liées à l’Église, servant à la fois de sanctuaires et de forums pour des débats intellectuels profonds. Les chrétiens soudanais subissent des épisodes de souffrance depuis le déclenchement de la guerre, et de nombreuses églises ainsi que des institutions religieuses chrétiennes ont été délibérément détruites et vandalisées. Selon le Conseil des Églises du Soudan, 17 églises ont été détruites et 153 autres ont subi des attaques.

Un document intitulé « Attaques contre les lieux de culte et mécanismes de protection internationale » indique que plus de trois mille personnes ont été agressées pendant leur culte dans les églises. Par ailleurs, le Secrétaire général du Conseil des Églises du Soudan, Abdullah Sardaar, estime que le coût de la reconstruction des églises détruites dépasse neuf millions de dollars.

Dès les premiers jours du conflit, les églises soudanaises ont appelé à des négociations. À la tête de ces appels se trouvait le responsable de l’Église épiscopale anglicane de Khartoum, Ezekiel Kondo, qui déclarait en décembre :

« La guerre doit cesser. Le peuple a besoin de paix immédiatement, pas demain. Mais la guerre ne pourra prendre fin tant que ses soutiens continueront de fournir des armes aux belligérants. »

Naturellement, cet appel a rencontré le refus habituel des chefs de l’armée et de leurs partisans islamistes.

Un rapport publié en mai par le Tempo Institute for Middle East Policy révèle que les violations actuelles à l’encontre de la communauté chrétienne au Soudan s’inscrivent dans une sombre histoire de persécution des minorités religieuses – notamment durant la période de 30 ans (1989–2019) sous le régime islamique des Frères musulmans, période durant laquelle un système juridique strict basé sur la charia a été imposé à tous les Soudanais, quelle que soit leur foi.

Le rapport rappelle les diverses méthodes d’intimidation et de harcèlement employées par le régime des Frères musulmans, en particulier contre les chrétiens, y compris la destruction de lieux de culte, le harcèlement des chefs religieux et la confiscation des biens religieux. Il souligne qu’après le renversement de l’ancien régime en 2019, les agressions contre la communauté chrétienne n’ont pas cessé malgré les promesses gouvernementales d’améliorer les conditions des droits humains.

Durant la période transitoire (2020–2023), de nombreuses violations ont été constatées – des églises ont été incendiées et démolies, des chefs religieux ont été arrêtés arbitrairement, et le Service général du renseignement a continué d’interroger et de menacer les membres de la communauté chrétienne. Ces lieux de rassemblement ecclésiastiques sont devenus des espaces où les enseignements bibliques traditionnels se mêlaient aux débats contemporains sur la justice sociale, l’identité et la réconciliation politique, permettant ainsi aux voix ancrées dans la foi de contester les récits oppressifs et de défendre les droits humains.

De plus, les chrétiens se sont vus refuser certains droits, notamment celui de disposer d’un lieu de culte, puisque les demandes de construction de nouvelles églises ont été rejetées, selon le rapport de l’institut.

D’autres législations discriminatoires, telles que la loi contre l’insulte à la religion et la majeure partie de la loi sur la famille de 1991, sont restées en vigueur. En décembre 2019, le Département d’État américain a retiré le Soudan de la liste des pays particulièrement préoccupants en matière de libertés religieuses, le plaçant sur la liste de surveillance. Toutefois, quelques mois plus tard, la situation s’est considérablement détériorée après que le commandant al-Burhan a évincé le gouvernement civil et a remis au pouvoir d’influents islamistes issus du Congrès national de Bashir, une situation dont les répercussions se font encore sentir.

Depuis le début du conflit, l’armée a montré peu d’intérêt pour protéger les chrétiens et les autres minorités. Il convient de rappeler que les Forces armées soudanaises faisaient partie intégrante du régime de Bashir, qui ciblait souvent les églises au moyen de décisions administratives et judiciaires visant à s’emparer de leurs terrains – des terrains habituellement prisés pour leur emplacement central.

Par exemple, le 18 avril 2023 – trois jours après le début de la guerre – l’armée soudanaise a bombardé une église évangélique à Bahri, au nord de Khartoum, provoquant délibérément des destructions partielles. Plus tard dans le mois, un complexe chrétien situé dans le quartier d’Al-Jurayf, dans l’ouest de Khartoum, comprenant une école biblique et l’Église presbytérienne évangélique soudanaise, a également été bombardé.

Le même rapport a documenté le bombardement d’une école commerciale évangélique et d’un lycée évangélique en octobre 2023, puis en novembre, Dar Maryam – affilié aux Sœurs missionnaires comboniennes catholiques de Khartoum – a été visé par des bombes. Cette attaque a fait cinq religieuses blessées ainsi que plusieurs enfants.

Il convient de noter que Dar Maryam avait servi de refuge à de nombreuses personnes fuyant la guerre. Avant son bombardement, le Comité international de la Croix-Rouge était sur le point d’évacuer plus d’une centaine de civils en danger de ce refuge vers Wad Madani, au sud de Khartoum. Cependant, le Bataillon Al-Bara – une milice islamique affiliée à l’armée soudanaise – a attaqué le convoi de la Croix-Rouge, entraînant deux morts et sept blessés (dont trois membres du personnel).

Aujourd’hui, avec le retour en première ligne à Khartoum de figures identifiées comme « islamistes des Frères et leurs complices », des dizaines de milliers de chrétiens se demandent quel sera leur sort imminent et quel avenir sombre les attend au milieu du chaos ambiant et de l’effondrement sécuritaire.

La migration vers les pays voisins

Il est un principe fondamental de la guerre qu’un conflit interne affecte inévitablement les pays voisins. Dans ce contexte, le prêtre soudanais Makarios Filothawus Farag confirme que la guerre a contraint un grand nombre de chrétiens à quitter le pays – de même que des milliers de citoyens déplacés par l’intensification des combats, sans compter les crises récurrentes de coupures d’électricité, de pénuries d’eau et les défaillances des services de santé. Alors que certains ont fui des trois villes principales de la capitale – Bahri, Omdurman et Khartoum – la grande majorité a cherché refuge dans des pays voisins tels que l’Égypte, l’Ouganda et l’Éthiopie.

L’écrivain soudanais Nabil Ghali Girgis, figure copte influente de la scène culturelle soudanaise, affirme que 90 % des chrétiens ont quitté le Soudan pour les pays voisins, et ce, malgré leurs profondes racines dans le pays, en quête de sécurité et de la possibilité d’assurer l’éducation de leurs enfants afin que leur avenir ne soit pas compromis par le conflit armé.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, environ 12 millions de personnes ont été déplacées en raison du conflit au Soudan – neuf millions restant dans le pays, et trois millions ayant fui vers des États voisins depuis le début de la guerre. Ce déplacement massif exerce d’importantes pressions économiques et sécuritaires sur les communautés locales des pays d’accueil.

Aujourd’hui, le Tchad accueille 37 % des réfugiés soudanais, le Soudan du Sud 30 %, l’Égypte 24 %, le reste étant réparti entre l’Éthiopie, la Libye et la République centrafricaine. En conséquence, le Soudan est devenu le point focal de la plus grande crise de déplacement au monde, tant à l’intérieur du pays que dans ses États voisins.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com