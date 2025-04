Femmes détectives et origines littéraires : aux sources de Miss Marple

Miss Marple n’a rien inventé (mais tricote très bien)

Bien avant que Miss Marple ne sorte ses aiguilles à tricoter dans le calme de son cottage, d'autres enquêtrices, bien décidées à briser les codes, arpentaient déjà les pages des romans policiers. L’une des toutes premières à pointer le bout de son nez remonte à 1864 : il s’agit de Mrs. Gladden, surnommée « G », mystérieuse héroïne du recueil The Female Detective signé Andrew Forrester. Elle est souvent considérée comme la toute première détective professionnelle de fiction. Rien que ça.

Trente ans plus tard, en 1893, l’autrice britannique Catherine Louisa Pirkis crée Loveday Brooke, une enquêtrice brillante et indépendante, qui résout sept affaires publiées dans la presse londonienne. On la surnomme alors « Sherlock Holmes en jupons » : une jeune femme dégourdie, qui travaille pour une agence privée et prouve que l’intuition féminine n’a rien à envier aux méthodes masculines.

Amelia Butterworth, ou comment être vieille fille ET badass

Mais c’est surtout une Américaine, Anna Katharine Green, qui esquisse ce qui ressemble déjà fort à un prototype de Miss Marple. Dans That Affair Next Door (1897), elle met en scène Amelia Butterworth, vieille fille new-yorkaise issue de la bonne société, qui s’associe à un policier pour résoudre une affaire épineuse. Fouineuse, perspicace et pleine d’humour pince-sans-rire, Miss Butterworth séduit la critique. Aujourd’hui encore, les spécialistes la voient comme une ancêtre directe de la célèbre Marple.

Agatha Christie, grande lectrice dans sa jeunesse, admirait The Leavenworth Case (1878) d’Anna Katharine Green, et il est fort probable qu’elle ait eu vent de l’existence d’Amelia Butterworth – même si elle ne l’a jamais citée. Les comparaisons entre les deux personnages ne manquent pas : même sens de l’observation, même aptitude à dénouer les fils du quotidien. L’Américaine aurait-elle annoncé l’Anglaise ? Les chercheurs penchent pour un oui prudent.

Agatha Christie : lectrice boulimique et pickpocket d’idées ?

D’autres figures féminines du début du XXᵉ siècle pourraient également avoir soufflé des idées à Christie. En 1910, la baronne Orczy (créatrice du Scarlet Pimpernel) imagine Lady Molly de Scotland Yard : une jeune aristocrate entrée dans la police pour laver l’honneur de son fiancé. Résolument active, dotée d’un flair remarquable, elle incarne déjà une forme d’intelligence féminine affûtée.

Puis, en 1927 – l’année même où paraît la première nouvelle mettant en scène Miss Marple – Dorothy L. Sayers introduit Miss Climpson dans Un naturel dangereux. Vieille fille au tempérament tenace, elle est engagée par Lord Peter Wimsey pour ses talents de détective officieuse. Avec son art de soutirer des confidences aux bavardes du voisinage, elle semble presque sortir d’un village cher à Miss Marple. Il faut dire que Sayers et Christie se lisaient, et échangeaient même par courrier.

La vieille fille détective : un concept so 1920s

Bref, à la fin des années 1920, l’idée de la « spinster detective » – la vieille fille détective – flotte déjà dans l’air. Mais c’est Christie qui lui donne ses lettres de noblesse. Elle s’inspire peut-être aussi d’un certain imaginaire littéraire peuplé de dames de caractère : Mrs. Rachel Wardle dans Le Pickwick Club de Dickens (1840), ou Miss Ophelia dans La Case de l’oncle Tom (1852). Des figures de tantes rigides, mais au cœur grand comme ça.

Agatha Christie, modeste, a toujours minimisé ses influences littéraires. Elle préférait parler d’inspiration personnelle. Pourtant, elle ne cachait pas son admiration pour Anna Katharine Green, surnommée à juste titre « la mère du roman policier », qui a permis aux femmes d’entrer dans un genre alors très masculin. D’ailleurs, l’éditeur français de Green le dit sans détour : le personnage d’Amelia Butterworth est à l’origine de Miss Marple.

Le tricot, la province et le flair : la recette d’un mythe

Et ce n’est pas tout. Christie connaissait aussi The Law and the Lady de Wilkie Collins (1875), dans lequel une femme déguisée mène l’enquête. Elle aurait pu être marquée également par La Souricière (1908) d’Octave Mirbeau, où une gouvernante d’apparence anodine joue un rôle-clé dans une enquête psychologique en huis clos.

Miss Marple n’est donc pas née de nulle part. Elle hérite de toutes ces pionnières : la respectabilité tranquille de Miss Butterworth, l’instinct de Lady Molly, le sens de la psychologie domestique de Loveday Brooke… Et elle y ajoute un petit quelque chose en plus : cette sagesse paysanne, ce bon sens affûté, ce regard qui voit tout sans en avoir l’air.

En retour, son succès inspirera une ribambelle d’héroïnes. À commencer par Miss Silver, créée en 1928 par Patricia Wentworth : une ancienne gouvernante reconvertie en détective privée, elle aussi adepte du tricot. Et bien plus tard, l’inoubliable Jessica Fletcher, star du petit écran.

Agatha Christie résumait Miss Marple d’une formule délicieusement ironique : « Une vieille dame absolument ordinaire à qui personne ne fait attention, et c’est ce qui la rend extraordinaire ». Elle a ainsi hissé son héroïne au rang de mythe, tout en rendant hommage, à sa manière, à toutes celles qui l’avaient précédée.

La boucle est bouclée : des pionnières de l’ombre au XIXᵉ siècle à la Miss Marple que l’on connaît, puis de Miss Marple à ses nombreuses héritières du XXᵉ, un fil rouge relie ces détectives en jupons, qui ont prouvé que la sagacité n’a pas d’âge, ni de genre.

