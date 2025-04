Miss Marple et Hercule Poirot : deux facettes d'Agatha Christie

Lui est un homme, d’origine belge, ancien policier et fier de son statut de détective célèbre ; elle est une Anglaise de la vieille école, simple amatrice anonyme vivant retirée à la campagne. Poirot cultive l’ego et l’excentricité – moustaches cirées, costume impeccable, manies obsessionnelles – là où Miss Marple prône l’humilité et le conformisme social (robe de dentelle noire, chapeau de paille et gants blancs en visite). Surtout, Poirot est un citadin sophistiqué, qui déteste la vie rustique, alors que Miss Marple n’a quasiment jamais quitté son village de St. Mary Mead.

Quand Poirot parcourt le monde en train ou en avion (Égypte, Orient-Express, etc.) et dîne aux meilleures tables, Miss Marple se contente de voyages occasionnels pour visiter des amis et affectionne la cuisine simple du presbytère. L’un aime qu’on le supplie de résoudre des affaires retentissantes (il savoure sa notoriété), l’autre ne se mêle d’enquêtes que par hasard et répugnerait à se voir mise en lumière.

Une médaille, deux facettes

Pourtant, au-delà de ces différences tranchées, un socle commun les rapproche et explique qu’ils triomphent tous deux du mal. Miss Marple et Hercule Poirot sont d’abord célibataires et sans enfants, libérés de toute attache familiale qui pourrait distraire leur esprit. Ni l’un ni l’autre n’a de vie sentimentale développée dans les récits, ce qui focalise leur attention sur la résolution des énigmes.

Ils partagent également une vive intelligence et une confiance absolue dans le pouvoir de la psychologie. Tous deux estiment en effet que le secret d’un crime réside dans la compréhension du caractère et des mobiles humains. Poirot parle volontiers de ses « petites cellules grises » et de l’importance de l’ordre mental, tandis que Miss Marple se réfère aux leçons tirées d’« une longue expérience de la nature humaine ». Mais, au fond, la philosophie est la même : les gens agissent selon leur tempérament, et un enquêteur perspicace peut prévoir leurs actes en discernant leur vraie personnalité.

À chacun sa méthode...

Ainsi, Poirot et Marple accordent plus de poids aux incohérences de comportement des suspects qu’aux indices matériels. Ils excellent à démasquer un coupable en le poussant dans ses retranchements psychologiques, car ils savent l’un comme l’autre que « tel est pris qui croyait prendre ». Par exemple, Poirot démasque souvent l’assassin en provoquant une réaction émotive (suant d’angoisse, s’indignant trop fort…), quand Miss Marple reconnaît un profil de menteur ou de cupide qu’elle a déjà observé par le passé.

Tous deux sont aussi experts dans l’art de tendre un piège final : Poirot réunit tous les protagonistes dans un salon pour la révélation finale, Miss Marple organise fréquemment une mise en scène pour confondre le meurtrier pris sur le fait. Dans les deux cas, le dénouement est orchestré de main de maître, reflet de leur ingéniosité.

Non-violents, avant tout

On note également que ni Poirot ni Marple n’utilisent la violence pour imposer la justice. Poirot, ancien officier de police, respecte la loi et remet systématiquement les criminels aux autorités (sauf cas de conscience exceptionnel, comme dans Le Crime de l’Orient-Express). Miss Marple, en enquêtrice citoyenne, collabore toujours avec l’inspecteur ou le colonel local et ne cherche aucun crédit officiel pour ses découvertes.

Tous deux partagent, au fond, la même aversion du crime : Poirot répète souvent qu’il « désapprouve le meurtre » par principe, et Miss Marple exprime son dégoût devant la cruauté ou l’injustice. Ce sens moral élevé les rend intransigeants envers les meurtriers, qu’ils s’emploient immanquablement à démasquer, mais aussi compatissants envers les victimes.

À LIRE - Hercule Poirot n'était qu'une “vache à lait”, dixit sa créatrice

Malgré leurs divergences de style, la vieille demoiselle et le petit Belge sont animés par une commune quête de vérité et une fine connaissance de l’âme humaine. On peut les voir comme les deux faces d’une même médaille : la logique et l’ordre incarnés par Poirot, face à l’intuition et l’empathie incarnées par Marple, œuvrant chacun à résoudre les mystères les plus ténébreux.

À eux deux, ils ont largement contribué à faire de l’œuvre de Christie une exploration complète des méthodes de détection, du boudoir feutré de St. Mary Mead aux scènes de crime internationales. Il est tentant d’imaginer ce qu’aurait donné une collaboration entre ces esprits brillants – Christie en a toutefois décidé autrement, préservant l’autonomie de ses deux créations.

Leur opposition amicale dans l’esprit des lecteurs aurait avant tout enrichi l’héritage de la Reine du crime....

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com