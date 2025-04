Égérie des lecteurs, icone féministe de la télé : fabuleuse Miss Marple

Au fil des décennies, le personnage évolue subtilement : la Miss Marple des premières nouvelles – acerbe, moralisatrice et résolument victorienne dans ses jugements – s’adoucit et gagne en humanité dans les romans ultérieurs. Christie la fait vieillir avec grâce sans jamais préciser explicitement son âge, mais on la devine octogénaire dans les dernières enquêtes.

Détective intrépide en vadrouille

Malgré la peur du temps qui passe et la disparition de plusieurs de ses amis proches au fil des livres, Miss Marple conserve intacte sa vivacité d’esprit. Elle prend même quelques libertés avec son mode de vie sédentaire : dans Le Major parlait trop (trad. Jean-Michel Alamagny), on la voit s’aventurer hors de St. Mary Mead pour résoudre un meurtre en plein séjour aux Caraïbes – preuve que, même loin de son cher village, son instinct de déduction ne la quitte pas.

Christie s’amuse ainsi à mettre son héroïne à l’épreuve de contextes nouveaux (un grand hôtel londonien dans À l’hôtel Bertram, une propriété délabrée dans Némésis…), tout en soulignant son increvable acuité mentale. Le parcours de Miss Marple est jalonné de triomphes discrets : jamais de fanfare ni de gloire pour ses victoires – souvent reléguées au second plan par les autorités. Mais sans elle...

Héroïne discrète mais redoutable

Le succès public ne s’est jamais démenti depuis sa création. Déjà populaire dans l’entre-deux-guerres, la vieille enquêtrice gagne une notoriété internationale après la Seconde Guerre mondiale, époque à laquelle Christie publie régulièrement de nouveaux récits (surtout dans les années 1950-1960). Les lecteurs apprécient son humour pince-sans-rire, sa bienveillance mêlée de clairvoyance, et la dimension rassurante de ses enquêtes « à hauteur de chaumière ».

Face aux génies excentriques type Sherlock Holmes ou Poirot, Miss Marple offre l’image réconfortante de la voisine âgée dont on apprécie la sympathique mine, toujours prête à vous servir une tasse de thé… et à confondre un assassin pour protéger sa communauté. Cette popularité se reflète dans les tirages des livres : chaque roman se hisse rapidement dans les listes de best-sellers, et Christie elle-même fut régulièrement interrogée sur ce personnage lors de ses interviews des années 1960.

Icône populaire de la littérature policièr

Certains critiques littéraires ont vu en Miss Marple une figure quasi subversive – une femme âgée qui triomphe d’hommes plus jeunes grâce à son seul esprit – et ont salué Christie pour avoir donné une héroïne aux lecteurs âgés, un public souvent ignoré. D’autres, au contraire, considéraient Miss Marple comme une détective moins « sérieuse » que Poirot, la cantonnant au registre de la comédie de mœurs.

Quoi qu’il en soit, elle est entrée dans l’imaginaire collectif : son nom est devenu un archétype, utilisé comme synonyme de fouineuse avisée dans la langue courante. En 2022, à l’occasion du retour du personnage sous la plume de nouveaux auteurs, The Guardian est allé jusqu’à la qualifier d’« icône féministe » pour souligner son influence durable et positive sur la représentation des femmes âgées en fiction.

Les multiples visages de Miss Marple au cinéma

L’adaptation de ses enquêtes à l’écran a largement contribué à sa renommée mondiale, tout en offrant des interprétations variées – parfois éloignées de la vision originale de Christie. La première incarnation marquante est celle de Margaret Rutherford, qui prête ses traits dans quatre films des studios MGM au début des années 1960. Murder She Said (Le Train de 16 h 50, 1961) inaugure cette série de comédies policières où Rutherford campe une Marple excentrique, dynamique et farfelue, fort différente de la frêle et discrète héroïne des romans.

Bien que sympathique, cette version très libre agace Agatha Christie : l’autrice apprécie peu qu’on ait même transformé deux intrigues d’Hercule Poirot en aventures de Miss Marple pour les besoins de la série filmique. Si le public de l’époque accueille favorablement ces films – Rutherford remportant même un prix pour son interprétation en 1964 –, Christie reste mécontente de cette trahison du caractère littéraire. En signe d’ironie, elle fait d’ailleurs apparaître brièvement Margaret Rutherford (sous les traits de la vieille dame) dans une scène clin d’œil du film The Alphabet Murders (1965), adaptation parodique de Poirot.

Des adaptations modernes et internationales

À l’opposé, la décennie suivante offre une interprétation plus conforme à l’esprit d’origine avec Angela Lansbury, qui incarne une Marple austère et sagace dans The Mirror Crack’d (Le miroir se brisa, 1980), aux côtés d’Elizabeth Taylor – un film que l’on suppose plus proche de ce qu’aurait souhaité Christie.

Mais c’est la télévision britannique qui lui donnera son visage le plus emblématique, en la personne de Joan Hickson. Entre 1984 et 1992, la BBC produit l’adaptation de l’intégralité des douze romans de Marple, avec Hickson – alors octogénaire – dans le rôle-titre. Ces téléfilms, d’une fidélité scrupuleuse aux intrigues et à l’ambiance des livres, sont salués par la critique et adorés des admirateurs pour avoir enfin restitué à l’écran la véritable Miss Marple, avec sa courtoisie douce et son regard perçant derrière les lunettes.

Agatha Christie elle-même, des années auparavant, avait exprimé le vœu que Joan Hickson incarne un jour son « étrange chère Miss Marple » – vœu réalisé à titre posthume, mais avec un succès tel que beaucoup considèrent encore Hickson comme la figure définitive.

Par la suite, la chaîne ITV a renouvelé le personnage dans les années 2000 avec deux autres actrices de talent : Geraldine McEwan (de 2004 à 2008), puis Julia McKenzie (de 2009 à 2013). Ces adaptations modernes prennent davantage de libertés scénaristiques, actualisant certains contextes ou ajoutant des intrigues secondaires, ce qui divise les puristes. Néanmoins, elles attestent de la flexibilité du mythe Marple : tour à tour figure truculente chez Rutherford, enquêtrice feutrée chez Hickson ou détective énergique et malicieuse chez McEwan, Miss Marple survit à toutes les transformations.

Elle a été incarnée à l’écran par plus d’une douzaine d’actrices, dans plusieurs langues et pays, preuve de son universalité. On la retrouve ainsi dans des téléfilms américains (Helen Hayes l’interprète en 1983–1985), des pièces de théâtre (notamment en 1977 à Londres), des dramatiques radiophoniques de la BBC, ou encore des bandes dessinées. Chaque version contribue à faire vivre la légende de cette enquêtrice atypique auprès de nouvelles générations.

Une grande influence sur la culture populaire

Enfin, la postérité culturelle de Miss Marple s’étend bien au-delà des adaptations directes. Le personnage a inspiré d’autres créateurs et donné lieu à des hommages ou parodies. La plus célèbre descendante spirituelle de Jane Marple est sans doute Jessica Fletcher, héroïne de la série télévisée américaine Murder, She Wrote (Arabesque), lancée en 1984 : Angela Lansbury y incarne une romancière quinquagénaire qui résout des meurtres à Cabot Cove, une petite ville du Maine – une transposition à peine voilée de la « recette Marple » dans un contexte américain contemporain.

De même, de nombreux auteurs de romans policiers dits « cozy mysteries » avouent s’inspirer de la vieille dame de St. Mary Mead pour leurs propres personnages de détectives amateurs évoluant dans des communautés restreintes. Elle est fréquemment citée ou pastichée dans la littérature populaire : par exemple, la romancière P. D. James imagine, dans La Mort s’invite à Pemberley (2011), une vieille demoiselle détective enquêtant à la manière de Jane Marple au sein de la gentry victorienne.

Dans le domaine de la bande dessinée, la série Les Quatre de Baker Street (Jean-Blaise Djian, Olivier Legrand et David Etien) met en scène une « Miss Blaireau », manifestement inspirée par le personnage de Christie, qui aide Sherlock Holmes. Le nom même de Miss Marple est entré dans le langage courant comme archétype, pour désigner une voisine fouineuse mais perspicace.

L'héroïne intemporelle devenue mythique

Ainsi, près d’un siècle après sa création, la vieille demoiselle détective d’Agatha Christie demeure une référence indétrônable. À la télévision contemporaine, on continue de produire de nouvelles histoires : en 2022, un recueil de nouvelles inédites écrites par douze auteurs contemporains a été publié avec l’aval des ayants droit, ressuscitant la paisible enquêtrice pour de nouvelles énigmes.

Preuve que cette figure littéraire, ancrée dans son village anglais hors du temps, n’a rien perdu de son universalité ni de son attrait. Miss Marple, armée de ses aiguilles à tricoter et de son flair incomparable, appartient désormais au panthéon des détectives légendaires, aux côtés de Poirot, Sherlock Holmes ou Father Brown – et son ombre continue de planer bien au-delà des grilles du coquet jardin de St. Mary Mead.

