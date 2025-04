Lise contre Wonderwoman : DC Comics attaque une entrepreneuse normande

« J’ai d’abord cru à un canular. Puis j’ai compris que non. Et là, j’ai eu peur », confie-t-elle à France 3 Normandie. « J'ai contacté directement l'INPI (l'Institut national de la propriété industrielle) qui m'a confirmé que DC Comics faisait bien opposition à ma marque Wondermum. »

En effet, Wondermum n’a rien d’un produit dérivé de super-héros : l’application propose des services d’entraide entre parents, des conseils d’experts, des ateliers à distance. Son nom est une idée de Lou, la fille de Lise, âgée de 10 ans. Lou est fan de super-héros, comme son père, aujourd’hui décédé.

Mais selon DC Comics, la ressemblance phonétique entre Wonder Woman et Wondermum constitue une atteinte à sa marque. L’éditeur américain exige l’abandon du nom et du logo de l’application. Lise Sobéron, qui a désormais engagé une avocate, estime le coup d’un rebranding forcé à 40.000 euros, une somme qu’elle n’a pas.

David contre Superman

Pour Me Anne-Laure Boileau, avocate de la créatrice, l’attaque est disproportionnée : « le risque de confusion pour le consommateur moyen est complètement insignifiant ». « Ici, la seule similitude, c'est ce préfixe wonder qui signifie merveille, émerveillement, mais au-delà de ce préfixe et au-delà de la référence aux femmes, il n'y a pas de similitudes visuelles, graphiques et surtout on est sur des concepts qui sont totalement différents », explique-t-elle. Le logo de Wondermum est une création originale signée par l'illustratrice Margaux Motin.

Depuis que l’affaire a été rendue publique, les messages de soutien affluent sur les réseaux sociaux. Forte de cette mobilisation, Lise Sobéron refuse de modifier le nom de son application : « Je ne vais rien retirer du tout. C'est un non catégorique. Je sais que je me lance dans une longue bataille juridique. »

