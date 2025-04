Jusqu'au dernier battement : l'enquête sous tension contenue

L'art de l'intrigue se construit ici en deux temps : la disparition d’Amanda un soir d’été, puis, un an plus tard, jour pour jour, la tentative de suicide — ou de meurtre — de son mari Johan. De là se déroule un polar aux accents domestiques, où la tension s’installe plus dans les silences que dans les scènes d’action.

Le roman s’ouvre sur un prologue efficace, qui donne le ton : téléphone coupé, cris étouffés, course inutile. Ensuite, le récit adopte une construction chorale. On y suit Maia Bohm, nouvelle venue au commissariat de Motala, mère épuisée d’un fils malade, dont les préoccupations personnelles contaminent parfois le cadre professionnel.

Face à elle, une équipe d’enquêteurs marquée par l’échec de l’affaire Amanda. Peu à peu, les fils se tendent : voisinage méfiant, tensions familiales, soupçons croisés.

Schepp multiplie les points de vue et les scènes dialoguées, dans un style qui privilégie l’efficacité à la densité. La narration progresse sans précipitation, mais sans éclat non plus. L’intrigue s’appuie davantage sur la lente reconstitution des faits que sur un suspense travaillé. Les suspects potentiels sont identifiés très tôt, et les rebondissements tiennent davantage à la mécanique procédurale qu’à une réelle surprise narrative.

Ce roman se lit comme une étape intermédiaire dans une série policière : un moment d’enquête entre deux respirations, où les relations humaines prennent le pas sur la tension dramatique. L’ensemble est cohérent, accessible, mais manque d’un ancrage plus fort pour laisser une impression durable.

Par Nicolas Gary

