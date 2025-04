Aux États-Unis, la censure des livres serait surtout politique

L'American Library Association (ALA) a publié, le 7 avril dernier, sa liste annuelle des 10 ouvrages les plus visés par les tentatives de censure. Depuis quelques années, dans la foulée du premier mandat de Donald Trump, la contestation de la présence de certains livres dans les collections des bibliothèques publiques et scolaires a atteint un niveau industriel.

L'important volume de demandes de retrait de titres s'est couplé à une vague de législations, dans différents États, facilitant la censure d'ouvrages, quand elles ne les encouragent pas franchement en instaurant des interdictions aussi vagues qu'abusives. Au Texas, dans l'Iowa, l'Alabama, la Floride ou encore l'Utah, les gouverneurs ont promulgué des textes restreignant l'accès aux mineurs à des ouvrages « obscènes » ou proposant des « contenus sexuels ».

En apparence, ces lois cherchent à lutter contre la pornographie : dans les faits, les concepts imprécis qui les sous-tendent font courir des risques juridiques aux bibliothécaires, parfois réduits à autocensurer leurs collections. En effet, tout ouvrage abordant des questions liées à la sexualité, mais aussi aux violences sexuelles, voire aux simples relations amoureuses peut être considéré comme « obscènes » ou à « caractère sexuel ».

Portée par des responsables politiques républicains et par des groupes de pression conservateurs, cette vague de censure se concentre évidemment sur les titres écrits par des membres de minorités, qu'elles soient sexuelles, ethniques ou de genre, ou qui abordent des sujets ou situations relatifs à ces mêmes groupes sociaux.

La dernière liste des 10 ouvrages les plus visés, qui comprend plusieurs titres ex aequo, en témoigne - elle ne présente que quelques différences avec celle de l'année dernière :

1. All Boys Aren't Blue de George M. Johnson (Le bleu ne va pas à tous les garçons, trad. Noémie Saint-Gal chez De Saxus)

2. Gender Queer de Maia Kobabe (Genre Queer, une autobiographie non binaire de Maia Kobabe, trad. Anne Charlotte Husson chez Casterman)

3. The Bluest Eye de Toni Morrison (L'Œil le plus bleu, trad. Jean Guiloineau pour Christian Bourgois)

3. The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky (Le Monde de Charlie, trad. Blandine Longre chez Le Livre de Poche Jeunesse)

5. Tricks d'Ellen Hopkins

6. Looking for Alaska de John Green (Qui es-tu Alaska ?, trad. Catherine Gibert, Gallimard Jeunesse)

6. Me and Earl and the Dying Girl de Jesse Andrews

8. Crank d'Ellen Hopkins

8. Sold de Patricia McCormick (13 ans, 10 000 roupies, trad. Cécile Dutheil de La Rochère, Gallimard Jeunesse)

10. Flamer de Mike Curato

Les données, analysées par le Bureau de la liberté intellectuelle de l'ALA, révèlent cette année que les tentatives de censure sont portées, dans 72 % des cas, par des élus, des membres de conseils d'administration ou des administrateurs des bibliothèques publiques ou scolaires. Les parents d'élèves, pour leur part, ne se manifestent que dans 16 % des cas, tandis que 5 % sont initiés par des usagers des bibliothèques.

« La vague de censure des livres n'est pas un mouvement spontané de parents d'élèves, mais plutôt le fait de partisans qui cherchent à limiter notre liberté de lire et de faire des choix éclairés sur des sujets importants », souligne Deborah Caldwell-Stone, directrice du Bureau de la liberté intellectuelle de l'ALA. « Tous ceux qui tiennent aux bibliothèques et aux libertés individuelles doivent s'unir et rejoindre le mouvement pour mettre fin à cet assaut contre la liberté de lire. »

