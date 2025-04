Des ruines enfouies...aux pages des livres

L’incroyable, l’aventure, le chagrin, l’amour, tout ceci peut se trouver dans l’histoire et le passé. Nul besoin de déformer la réalité ou d’attribuer des faits qui ne sont pas les leurs à nos ancêtres.

En tant qu’archéologue et historien, passionné de littérature, rendre hommage aux personnes nous ayant précédés tout en respectant le contexte historique dans lequel ils évoluent est la règle principale que je me suis fixée et à laquelle je ne veux pas déroger.

« Les Promis de St-Michel » fut écrit sous la coupe de cette règle. Le contexte médiéval de tensions entre christianisme et polythéisme, pouvoir Franc et chefs danois ainsi que moines et explorateurs dits « Vikings » s’inspire de faits, de décisions politiques et d’enjeux religieux réels. Pour ce qui est des personnages principaux et de leurs questionnements, le doute, l’amour, la peur, la détermination sont des sentiments que nous ressentons et que nos ancêtres ont également ressentis.

Quant à l’enquête historique se déroulant en 2022, elle est inspirée des diverses situations vécues au cours de mes missions de recherches en archéologie et dans les archives.

C’est ce désir d’authenticité des faits qui est à l’origine de ma rencontre avec la maison « Edition des libertés » dont le respect de la réalité historique est une des règles de la ligne éditoriale et un désir partagé par tous les auteurs de cette maison d’édition.

