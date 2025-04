Place aux Livres : le nouveau festival dédié aux autrices

Conçu autour du thème « Du·es lieu·x », ce nouveau festival mettra à l’honneur 11 écrivaines engagées, réunies pour 18 rencontres, lectures et ateliers dans trois lieux partenaires : la Médiathèque James Baldwin, le Centre Paris Anim’ Place des Fêtes et le Capla.

De 10h30 à 21h, le public sera invité à découvrir des textes puissants et novateurs, portés par des voix littéraires majeures : Justine Augier, Clara Breteau, Louise Browaeys, Fanny Chiarello, Nadia Daam, Diaty Diallo, Nadège Erika, Kaoutar Harchi, Kiyémis, Jennifer Murzeau et Sophie Pointurier.

Le communiqué de l'événement relève que selon l’Observatoire de l’égalité, les femmes écrivaines demeurent « moins programmées, moins visibles, moins acquises et moins primées », Place aux Livres se présente comme « un geste nécessaire pour le renouvellement et l’élargissement de nos imaginaires, intimes et collectifs ». Le festival souhaite offrir un espace de transmission, de création et de dialogue, au croisement des luttes féministes, sociales et culturelles.

Le programme inclut 3 tables rondes réunissant chacune trois autrices ; 8 entretiens, dont deux animés par des étudiantes du Master de création littéraire de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, pour explorer les pratiques d’écriture ; un atelier d’écriture animé par Les Mots, école dédiée à l’accompagnement littéraire ; une lecture à voix haute de textes liés à la mémoire littéraire du quartier (Pennac, Despentes, Gary) ; une performance littéraire et musicale surprise en clôture de journée.

Parallèlement, le festival lance un appel à textes autour du thème « Écrire le territoire ». Les écrits sélectionnés seront lus en public par la comédienne Gaëlle Ménard et mis en lumière par le festival. Un jury de jeunes du Centre Paris Anim’ participera activement à cette sélection. Un espace sera dédié à la jeunesse, il accueillera un atelier d’écriture et une rencontre avec une autrice pour les adolescents.



Enfin, la librairie partenaire L’Atelier assurera la vente des livres des autrices invitées tout au long de la journée et prendra également part à l’animation des entretiens.

