Célébrons les librairies indépendantes le 26 avril 2025

Inspirée de la tradition catalane de la Sant Jordi, cette journée est l’occasion de mettre en lumière le travail engagé, passionné et indispensable des libraires indépendants.

Dans toutes les librairies participantes (et dans la limite des stocks disponibles), les visiteurs recevront un cadeau symbolique : une rose – ou une évocation originale de celle-ci, imaginée par les libraires – ainsi qu’un ouvrage inédit tiré à 26.000 exemplaires, intitulé Esprit es-tu là ?.

Conçu en partenariat avec les éditions Gallimard, ce livre a été spécialement créé pour cette journée. Il réunit les contributions de cinq artistes et intellectuels : Gabriel Dufay, Antoine Ginésy, Claire Morel, Daniel Sangsue et Vahram Muratyan. Ensemble, ils explorent le thème des fantômes dans la littérature et les arts, offrant ainsi aux lecteur·ices une approche originale, sensible et érudite.

« Esprit es-tu là ? » : les fantômes de la librairie

Ce recueil s’intéresse à ce qui échappe au regard dans l’univers des librairies : les présences invisibles, les fantômes que l’on côtoie entre les rayons. À travers cinq variations, les auteur·ices révèlent la face cachée d’un métier passionné, parfois déraisonnable, mais habité d’un feu vibrant.

Gabriel Dufay propose une anthologie fine et poétique consacrée aux spectres,

Antoine Ginésy part sur les traces de plaques commémoratives dans Paris, à la manière d’un Robinson urbain,

Claire Morel mène un travail artistique minutieux autour des dédicaces d’auteur·ices, révélant une étrange présence fantomatique,

Daniel Sangsue retrace une passionnante histoire des fantômes dans la littérature, avec toute la profondeur de son érudition,

Vahram Muratyan esquisse des constellations littéraires en hommage au ciel étoilé des librairies.

L’affiche de cette édition 2025 est signée par Vahram Muratyan, auteur et artiste visuel reconnu, notamment pour ses ouvrages Paris vs New York (10/18) et Va au Japon (Les Arènes). Son univers graphique, subtil et coloré, accompagne avec élégance cette célébration.

Une fête en francophonie

Cet événement rassemblera des librairies indépendantes à travers toute la francophonie – en France, en Belgique et en Suisse – illustrant une fois de plus la solidarité et l’engagement commun des libraires francophones.

« À l’heure où la culture est mise à mal, nous souhaitons souligner le travail au quotidien de ces acteur.ices culturels que sont les librairies indépendantes et l’importance que revêt l’échange et la diversité culturelle dont ces lieux sont porteurs », partagent les organisateurs. Dans la même optique, un Prix des librairies indépendantes. Il sera remis au lauréat le mercredi 23 avril.

Liste des librairies participantes en Belgique francophone :

Livre ouvert – Woluwe-Saint-Lambert

ABC Livres - librairie du Midi – Bruxelles

André Leto, libraire – Mons

Au P'tit Prince – Nivelles

Brin d'acier – Schaerbeek

Candide – Ixelles

Chantelivre – Tournai

Dlivre – Dinant

Florilège – Mons

Graines de Vie – Sambreville

Jaune – Jette

L’Ivre de papier – Jodoigne

L’ours à lunettes – Huy

La dédicace – Virton

La DUC – CIACO – Louvain-La-Neuve

La Grande Ourse – Liège

La Librairie Européenne – Etterbeek

La Mazerine – La Hulpe

La Page d'Après – Louvain-La-Neuve

La Petite Librairie – Heusy (Verviers)

La Procure – Tournai

La Traversée – Verviers

Le Baobab – Braine-l’Alleud

Le Temps de lire – Libramont

Les Yeux Gourmands – Saint-Gilles

L'escale librairie – Liège

Libraire Graffiti – Waterloo

Librairie Antigone – Gembloux

Librairie Archibald – Jodoigne

Librairie Claudine – Wavre

Librairie Croisy – Bastogne

Librairie de la Reine – Binche

Librairie Herbes folles – Anderlecht

Librairie les Augustins – Verviers

Librairie Pax – Liège

Librairie Point Virgule – Namur

Librairie Twist – Ottignies

Livre’s – Marche-en-Famenne

Livre aux trésors – Liège

Long-Courrier – Tilff

Marque Tapage – Battice

Melpomène – Mouscron

Molière – Charleroi

Oxygène – Neufchâteau

Papyrus – Namur

Quartier Latin – Uccle

Schaerbook – Schaerbeek

Scientia – Mons

Tropismes – Bruxelles

Tulitu – Bruxelles

