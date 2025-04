Filiales de Hachette : “La direction est silencieuse, les salariés s'organisent

« Les sardines montent le thon », « Ma boîte, oui, en boîte, non », « Sardines à l'huile, boulot à l'eau »... Sur et derrière les pancartes, les travailleuses et travailleurs des filiales du groupe Hachette, Hatier, Rageot/Didier Jeunesse, Kwyk, gardent le sourire. Depuis quelques semaines, une illustration de boîte de sardines circule parmi les équipes, représentant à la fois les craintes et la détermination.

Le groupe Hachette envisage en effet depuis la fin d'année 2024 le déménagement des équipes de plusieurs filiales afin de les installer à Vanves, le siège central. Comme l'ont souligné deux rapports d'expertise rédigés à partir des données communiquées par la direction, ces mouvements de personnel auront pour conséquences de nouvelles conditions de travail, pas des plus agréables.

Ainsi, pour les seuls salariés de Hatier, les surfaces par salarié.es diminueront de 9,31 m2 à 6,87 m2, soit une évolution de − 26,7 %, quand le nombre de bureaux individuels sera en véritable chute libre, à - 82,6 %. Le déménagement devrait installer au siège de Vanves 1107 postes, pour une capacité d'accueil conçue pour 1000 personnes à l'origine, en s'appuyant sur une organisation en « espace ouvert ».

Malgré ces rapports et les avis défavorables des CSE du groupe et de certaines de ses filiales, la direction de Hachette n'a pas revu son projet, dont l'un des objectifs est la vente du siège historique de Hatier, au 8 Rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris. Les équipes s'attendent une nouvelle « réduction des coûts », afin de réduire la dette du groupe Lagardère.

Point barre

Après plusieurs actions, de nombreux salariés ont répondu à l'appel de l'intersyndicale Hatier, ce mardi 8 avril au matin : « L'action s'est très bien passée, nous étions 75 personnes, dont des salariés de Kwyk, Rageot et Didier Jeunesse, qui n'avaient pas fait grève jusqu'à présent », nous indique une élue de l'intersyndicale.

L'engagement pour défendre de bonnes conditions de travail est allé de pair avec une meilleure représentation des personnels : « Face à une direction silencieuse, qui ne répond même pas aux questions pragmatiques sur le stockage des documents ou les espaces de réunion, les salariés s'organisent. Depuis la semaine dernière, toutes les filiales représentées ont un CSE, ce qui permet l'accès aux informations et aux expertises. »

À l'occasion de plusieurs ateliers réalisés ce 8 avril, les salariés ont planché sur une meilleure organisation du travail au sein du siège de Vanves, assumant ainsi un travail « qui devrait être fait par la direction du groupe ou des experts », nous indique-t-on.

« La position de la direction, qui est plutôt celle de l'actionnaire à mon avis, est que le projet de déménagement doit être appliqué tel qu'il a été proposé, point barre. La réponse est toujours qu'un comité de suivi sera mis en œuvre, avec un CSE élargi et une politique de correction a posteriori. Or, l'obligation légale des entreprises reste la prévention », remarque un autre élu.

Cette position extrémiste de la direction du groupe rend les discussions difficiles, jusqu'au CSE central de Hachette. Ce dernier a jeté un pavé dans la mare en faisant parvenir aux salariés un courrier très critique vis-à-vis du propriétaire Vivendi et de son actionnaire majoritaire, Vincent Bolloré. « Ce “Circulez, il n'y a rien à voir” a vraiment agacé les élus du CSE central du groupe Hachette, et la lettre aux salariés venait aussi en réaction à cette fin de non-recevoir », nous explique un élu qui siège à ce CSE.

Patrick Charpentier, délégué syndical CFTC et président du SNPPELAC CFTC (Syndicat National du Personnel du Papier-Carton, de l'Édition, de la Librairie et des Activités Connexes), rappelle pour sa part : « Nous nous sommes appuyés sur un rapport d’expert qui a mis à jour des difficultés sur ce projet de déménagement, mais qui a également formulé des propositions d’aménagement de ce plan, qui n’ont pas été retenues. La réponse de la direction est restée sur un mode : “Nous vous avons écoutés, nous sommes attentifs, mais nous l'appliquerons comme prévu, en ajustant ensuite.” Or, pour ce type de projet, nous sommes bien conscients que les améliorations, s'il y en a, ne sont faites qu'à la marge. »

« On va vivre une grande cata »

Malgré les actions, les rapports d'experts et les propositions, le dialogue avec les directions du groupe serait passablement dégradé. « Les directions sont mal à l’aise, elles ne prennent pas leur responsabilité, n’assument pas les problématiques que ce déménagement va engendrer et n'ont même pas l'air de les faire remonter à la direction centrale », déplore une membre de l'intersyndicale Hatier.

D'après nos informations, le silence des directions des filiales et de la direction centrale vient renforcer le sentiment d'impréparation qui domine, alors que le déménagement doit être finalisé pour le mois de juillet prochain.

« Les managers, qui devaient pourtant être les ambassadeurs de ce déménagement, s'interrogent sur la manière de mener des réunions sans bureaux individuels, sans documentation, sans grands écrans. Ils sont personnellement touchés, et doivent en plus trouver des solutions pour les autres salariés », indique une représentante du personnel chez Hatier.

La consigne aurait même été passée de « jeter un maximum de choses, sans pour autant nous préciser quel serait le volume d'espace de stockage disponible ». Chez Didier Jeunesse, où le matériel de promotion est assez conséquent, « un bout de couloir » aurait été promis pour les entreposer au siège de Vanves... « On va vivre une grande cata en juillet ou septembre, et aucune organisation n’est faite. »

Le projet déménagement des équipes s'inscrit dans une stratégie économique particulière, qui vise à résorber l'importante dette du groupe Lagardère : « Ce déménagement s'effectue aussi pour vendre les bijoux de la mariée, puisque l'immeuble Hatier sera vendu pour rembourser une dette de l'entreprise Lagardère, qui n'est même pas une dette de Hachette. Hachette, qui n'a jamais contribué à créer cette dette, est sans cesse mis à contribution », nous explique Patrick Charpentier.

« Aujourd’hui, tout est réduction des coûts, par exemple, on minimise le chauffage, l'entretien du site, il ne faut pas trop dépenser, ni acheter trop cher. À Vanves, ce sera pareil : quand on ne veut pas investir, le résultat est forcément bancal », nous indiquait un élu Sud du groupe Hachette en février dernier. Ce que nous confirme Patrick Charpentier : « On nous serre la vis sur tout : Bruno Coscas, M. Économie, arrivé en même temps que le rachat de Hachette Livre, revisite toute l'activité pour dégager des économies. Tout est contrôlé, de l'achat de papier, jusqu'aux hôtels, réservés auprès d'un seul groupe pour obtenir des conditions préférentielles, ou les restaurants lors des séminaires. »

Une politique d'économie qui « finit par paralyser », selon lui, « parce que les employés se disent que tel projet ne passera pas » et dont les conséquences se font ressentir « sur l'ambiance, la productivité, la santé des salariés ».

