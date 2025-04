Hubert Haddad remporte le Prix Montluc Résistance et Liberté 2025

Alors que le régime nazi resserre progressivement son emprise sur l’Allemagne, l’enfance de Clemens, jeune garçon issu de la bourgeoisie allemande, est profondément bouleversée. Ballotté entre différents foyers et instituts, il trouve dans son violon une extension de lui-même, un refuge autant qu’un fil conducteur.

Doté d’une virtuosité saisissante, il s’empare avec une aisance troublante des œuvres des plus grands compositeurs, échappant ainsi à la peur omniprésente et aux pressions de l’enrôlement dans les Jeunesses hitlériennes. Mais bientôt, une autre forme de musique surgit de l’Ouest : celle, assourdissante et funeste, des bombes alliées qui s’abattent sur les villes allemandes. Ce déluge sonore marque l’effondrement du pays et emporte dans son sillage le destin de toute une génération, précipitée dans le chaos de la guerre.

Lauréat du Grand Prix SGDL de littérature pour l’ensemble de son œuvre, Hubert Haddad est aussi peintre et critique d’art. Parmi ses publications figurent un ouvrage consacré à Magritte, ainsi qu’une traversée de l’histoire de l’art à travers le prisme du jardin, Le Jardin des peintres (éditions Hazan). Avec L’art et son miroir, il nous convie à une exploration de son musée intérieur – un voyage dans les multiples directions de l’imaginaire, seule voie d’accès à l’infinité sensible du monde.

Il était en lice avec Les Francs-tireuses, Emmanuelle Hutin, éd. Anne Carrière, Les derniers sur la liste, Grégory Cingal, éd. Grasset, Le printemps reviendra, Nour Malowé, éd. Récamier, La Symphonie atlantique, Hubert Haddad, éd. Zulma, Le courage des innocents, Véronique Olmi, éd. Albin Michel.

La proclamation du lauréat du Prix Littéraire Montluc Résistance et Liberté se tiendra le 8 avril 2025 au Mémorial National de la Prison de Montluc.

Ce prix, doté de 5000 euros, est accompagné d’un prix spécial décerné par le jury, qui met à l’honneur un document (essai, récit, etc.) ou une bande dessinée. En partenariat avec des librairies et des institutions culturelles, un programme hors les murs permet de prolonger la visibilité du prix et de ses lauréats tout au long de l’année.

Le jury, co-présidé par Jean-François Carenco et Jean-Laurent Lastelle, est composé de personnalités, écrivains, journalistes, libraires et artistes : Jean-Marie Blas de Roblès, Maritsa Boghossian, Sophie Brocas, Sorj Chalandon, Françoise Cloarec, Kerenn Elkaïm, Raphaëlle Epstein-Richard, Isabelle Hausser, Emmanuel Hoog, Nathalie Jakobowicz, Jean-Marc Levent, Sarah Moon, Ernest Pignon-Ernest, Christian Schiaretti, Béatrice Soulé.

Outre Itamar Vieira, l’an dernier, le jury a décerné un Prix spécial du jury à Beata Umubyeyi Mairesse, pour Le convoi (Flammarion).

Crédits photo : Hubert Haddad (Zulma)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com