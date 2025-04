À Toulouse, un Cultura met en danger les librairies indépendantes

« J’ai résisté au covid, mais pas à l’ouverture du Cultura », souffle Cécile Rivière, à la tête de la librairie Au Fil des Mots. Depuis qu’elle a repris cette ancienne maison de la presse en 2019, la gérante n’avait jamais vu ça. « Mon chiffre d’affaires a reculé de 24 % en moyenne depuis octobre 2024, ce qui coïncide avec l’ouverture du Cultura à Blagnac ».

La librairie blagnacaise bénéficiait pourtant d’une situation confortable : unique librairie indépendante du centre-ville, elle jouissait d’une clientèle essentiellement familiale, « fidèle », ce qui lui assurait « un chiffre d’affaires stable depuis trois ans », indique la responsable. Et ce, malgré les difficultés généralement rencontrées par les commerces de centre-ville, entre problèmes de stationnement et hausse des loyers.

« J’ai fait le pire Noël depuis l’ouverture »

Mais les choses ont changé au printemps dernier. « On a appris, en dernière minute, l’ouverture d’un Cultura à Blagnac, juste à côté d’un immense centre commercial », raconte la libraire. « Et nous n’avons pas eu le temps de nous y préparer ».

Les conséquences de cette arrivée ont été quasi-immédiate. « J’ai fait le pire Noël depuis l’ouverture : j’ai enregistré une baisse de 20 % par rapport aux années précédentes », déplore Cécile Rivière. « Même si la conjoncture économique du livre n’est pas favorable en ce moment, elle ne justifie pas de tels niveaux de baisse. »

Une chute des ventes qui tombe mal. Et pour cause, c’est à cette période que les librairies génèrent une part importante de leur chiffre d’affaires. « J’ai du mal à me relever financièrement », ajoute-t-elle.

Pourtant, les deux employés de la librairie ont redoublé d’efforts : « On a adapté nos achats, et privilégié le format poche ». En parallèle, elles ont diversifié leur offre : papeterie, mais aussi des marque-pages imaginés par la responsable, pour « bénéficier des marges plus importantes et toucher un autre public ».

« La librairie va économiquement mal »

« On a fourni un gros travail de sensibilisation sur la loi Lang et le prix unique du livre, mais ça ne suffit pas », regrette-t-elle. Armée de sa plume, la libraire a donc posté un message sur ses réseaux sociaux, accompagné d’une photographie d’elle même devant sa vitrine décorée d’une pancarte « sauvez votre librairie indépendante ».

« La librairie va économiquement mal », nous confie-t-elle. « J’ai du mal à payer mes fournisseurs, et honorer les échéances de crédits. Résultat, mes commandes sont bloquées. C’est un cercle vicieux ».

« Les gens reviennent un peu »

Même constat quelques kilomètres plus loin, à la librairie La Préface de Colomiers. « On a également observé une baisse du chiffre d’affaires à Noël, même s’il est difficile de le relier directement à l’arrivée du Cultura », estime un libraire. Il nuance : « Ils profitent peut-être d’un effet de nouveauté, d’une curiosité des clients qui, nous l’espérons, s’estompera avec le temps ».

Cindy Seigneurin, qui gère la librairie La Relecture à Mondonville, place également de l’espoir dans cette hypothèse. « Les gens reviennent un peu », avance-t-elle prudemment. Également touchée par cette concurrence, elle reste optimiste et mise « sur le bouche à oreilles » pour assurer sa place dans le paysage culturel.

La jeunesse et la BD, des rayons touchés

Comme beaucoup d’autres commerces, les librairies situées en périphérie dépendent en partie de la clientèle des salariés d’Airbus, installés à quelques kilomètres de leur lieu de travail à Blagnac. « Lorsqu’ils cherchent un cadeau pour un enfant, ils vont à Cultura entre midi et deux. Et en passant, ils achètent leur dernière BD là-bas », analyse Aurélie Bidot, responsable de la librairie-papeterie Grand Selve à Grenade.

« On constate une baisse des ventes, particulièrement dans le rayon jeunesse, habituellement notre deuxième secteur le plus fort, mais aussi en BD. À Noël, ces rayons ont enregistré des baisses respectives de -25 % et -28 %. » Aujourd’hui, les chiffres sont un peu moins sévères : -20 % en jeunesse, « mais la BD se porte mieux », ajoute-t-elle.

Quelles solutions ?

Pour faire face à cette situation, certains font appel à la presse locale, comme Cécile Rivière de la librairie Au Fil des Mots. Le 3 avril 2025, elle faisait l’objet d’un article dans actu Toulouse. Depuis, elle a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule — ActuaLitté mettra le lien une fois validé par la plateforme — dans l’espoir de récolter des fonds pour sauver sa librairie. Mais, comme beaucoup d’autres commerçants, elle considère cette solution comme « un dernier recours ».

La libraire a également tiré la sonnette d’alarme auprès de la mairie « début janvier » et a soumis une demande de subvention qui devrait être validée, ou non, en juin prochain. En attendant, Joseph Carles, maire de Blagnac, assure à actu Toulouse avoir augmenté de 50 à 75 % la quantité de commandes de la Ville pour approvisionner la médiathèque locale. « J’ai un peu appris cela par l’article, mais je m’en réjouis. Cela fait des années que j’attendais une telle mesure », réagit la libraire.

Un combat national

Autre solution : faire appel à la force du collectif. Plus tôt cette année, ActuaLitté suivait un groupe de librairies indépendantes du bassin stéphanois, mobilisées contre l’implantation d’un Cultura à Villars. Ce mardi 11 mars, leurs représentants ont été reçus par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), qui a statué en leur faveur. Cultura a toutefois fait appel de cette décision.

« J’ai échangé avec eux sur les réseaux sociaux », raconte Cécile Rivière. « À leur demande, j’ai fait rédiger un document par le notaire pour attester de la baisse du chiffre d’affaires. » Elle rejoint ainsi le mouvement, bien décidée à tout mettre en œuvre pour sauver son commerce.

Contactée, Cultura n’a pas encore répondu à nos sollicitations.

Crédits image : Image d'illustration, Cultura en Belgique. Photographie par Amigone, CC BY-SA 3.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com