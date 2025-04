“Les profanateurs, il est vrai, est parfois un ouvrage comique

Sur plus de cinq-cents pages, l’homme nous offre donc un magnifique panorama, souvent critique, toujours sincère, de ce que fut la vie des idées, des livres, en cinquante ans de carrière environ, jusqu’en 2015. Nous y découvrons l’envers du décor, plusieurs faits troublants, dérangeants. Nous y découvrons aussi des histoires d’amitié, d’amour, de forts engagements. Un texte captivant, donc.

Pourquoi la décision de reprendre ce journal ?

Jacques Henric : Je n’en sais trop rien… Lassitude ? (…) Le regret de n’avoir pas inscrit les événements de ma vie dans un récit autobiographique vraiment « écrit » au lieu de ces notes jetées à la va-vite, médiocrement rédigées ? (p. 512, 4 novembre 2012).

Vous exprimez à plusieurs reprises de sérieux doutes quant à votre activité de diariste. Pensez-vous, d’une manière générale, que le journal intime n’ait pas de valeur littéraire propre ? Ainsi, considérez-vous Les profanateurs comme une œuvre littéraire ?

Jacques Henric : Il y a des journaux intimes que j’admire, notamment pour leur qualité littéraire, mais pas seulement. Ils ont pour auteurs de grands écrivains français, je pense à Gide, à Claudel, ou à d’autres de moindre envergure comme Cocteau, Jules Renard, Colette, les Goncourt, Morand, Maurice Sachs, Adamov, certains qui me retiennent surtout pour leur contenu mais qui sont eux aussi très bien écrits, ainsi ceux de Renaud Camus, Maurice G. Dantec, Richard Millet, ou le scandaleux (récemment réédité dans on intégralité) de Matthieu Galey…

Ce qui est sûr, c’est que souvent le « grand » écrivain se regarde écrire, ce qui peut nuire quelque peu à la véracité de son témoignage sur lui-même et à ses jugements sur les autres. Michel Leiris, dont je cite un propos placé en exergue de mon journal, auteur lui-même d’un monumental journal intime, affirmait « Il ne faut pas faire comme si on se regardait dans la glace ». S’il est un écrivain qui a mis en acte tout au long de sa vie une telle attitude, c’est bien lui.

Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il appliquait à lui-même la recommandation de Céline aux hommes de Lettres : commencer eux-mêmes à se couvrir soigneusement de merde avant d’écrire, avant d’en barbouiller les autres. C’est ce que feu mon ami Philippe Muray n’a pas pris soin de faire et qui rend son journal Ultima Necat nul et non avenu. En tout cas, c’est cette citation de Leiris qui m’a ôté toute culpabilité d’avoir écrit un journal sans qualité littéraire, mieux de m’avoir confirmé que ma démarche non voulue, non calculée, qui s’est imposée d’elle-même, était plutôt la bonne.

J’ai d’entrée prévenu le lecteur que je n’avais pas eu le projet non seulement de travailler pour la postérité, mais pas même en vue d’une publication de mes notes jetées à cru sur des dizaines de carnets et cahiers. Si ça avait été le cas, au moment de les transcrire à la demande des gens de l’IMEC, je ne me serais pas retrouvé avec un grimoire si difficile à relire qu’il m’a fallu, loupe en main, deux ans pour en venir à bout.

Évoquant le volumineux journal de Jean-Louis Schefer, vous écrivez : Cette conception du journal où le moindre détail ne nous est épargné me laisse dubitatif, voire récalcitrant (p. 421, 21 octobre 1999). Vous avez épuré votre propre journal pour ne conserver que les faits liés à la création, ainsi que les anecdotes sexuelles. Pourquoi avoir opéré ce choix ?

Jacques Henric : Comme vous l’avez compris, toutes les anecdotes de la vie quotidienne relatées dans un journal m’ennuient. Je n’ai retenu que ce qui concernait la littérature, la politique, la sexualité, parce que celle-ci a eu beaucoup d’importance dans la vie et les œuvres des écrivains présents dans mon journal, dans la mienne évidemment, vu ma vie auprès de Catherine Millet.

Les profanateurs… Pourquoi avoir choisi ce titre ?

Jacques Henric : Je peinais à trouver un titre pour résumer le contenu de ce journal qui brasse au long d’une cinquantaine d’années tant de thèmes, tant d’époques, tant de personnalités, tant de conflits de toute nature. Toutes les propositions que je faisais à mon éditeur, Jean-Luc Barré, ne le convainquaient guère, et moi pas plus. Il a fallu la lecture d’un essai de Giorgio Agamben, grand penseur à mes yeux, essai que je ne connaissais pas et qui avait pour titre, quelque peu provocateur, Apologie de la profanation.

Il n’y faisait pas l’apologie d’une action de type rad-soc visant les religions, appelant les croyants au blasphème, mais de rappeler tout simplement, en ayant recours à l’étymologie, qu’il existait deux espaces, celui du sacré et celui du profane, et que la littérature occupait ce dernier.

Il est vrai que choisissant ce titre Les profanateurs (que la photo de la couverture ne trompe pas ! Catherine Millet et moi ne sont pas les profanateurs annoncés, du moins, ils le sont pour un peu au milieu de la nombreuse troupe de ceux qui occupent la scène de mon journal), ma visée était tout de même de donner à ce titre, un sens polémique : en désignant comme profanateurs des individualités, dans les domaines de la littérature, de l’art, de la philosophie, qui avaient au cours du 20è siècle provoqué des ruptures, chacun dans son domaine, à savoir les surréalistes, les écrivains du Nouveau du roman, de Tel Quel, les philosophes dits de la « déconstruction », les cinéastes de La Nouvelle Vague, de grands solitaires comme Genet, René Girard, Klossowski.

Vu mon âge avancé, j’ai eu l’occasion de rencontrer les principaux acteurs de ces mini-révolutions, ils sont présents dans le journal, Aragon, Soupault, Robbe-Grillet, Claude Simon, et tous mes amis de Tel Quel, bien sûr, Sollers, Guyotat, et puis il y a des acteurs, des hommes politiques qui nous ont accompagnés Catherine et moi, Alain Cuny, Jean-Pierre Léaud, Jacques Toubon, Claude Lanzmann, et un grand nombre de femmes écrivains.

Décision de reprendre le journal. La raison : l’historiographie de Tel Quel. Il s’agit là aussi de l’histoire d’un mouvement (6 avril 1993, p. 191). Les « profanateurs », ce sont peut-être d’abord les membres de Tel Quel. Comment êtes-vous dévenu « TelQuelien » et pourquoi ?

Jacques Henric : J’ai lu la revue Tel Quel dès sa parution en 1960. Il y était question des écrivains que je considérais les plus importants de l’époque, les surréalistes notamment mais parmi eux les marginaux, écartés par Breton, dont Artaud et Bataille (qu’on retrouvera lors du colloque de Cerisy qui leur sera consacré). De plus, j’aimais le ton polémique employé par ces jeunes gens qui étaient en gros ceux de ma génération.

Nés avant la guerre, ayant connu l’Occupation, la Libération, j’ai été intéressé par l’évolution de leurs engagements politiques, plutôt à droite au début, puis à gauche et très à gauche, et c’est alors le long compagnonnage avec le parti communiste, où je militais, et le court flirt plutôt folklo ave le maoïsme. Je rencontre Sollers en 1965, et ce sera le départ d’une amitié, parfois mouvementée, comme on le voit dans mon journal, qui durera près de soixante ans.

Tel Quel, c’est aussi une histoire de brouilles, parfois violentes. Avec le recul, quel regard jetez-vous sur ces années ? Quel bilan pourriez-vous en tirer ?

Jacques Henric : Les brouilles, lorsqu’il y a groupe, sont inévitables, déjà dans les familles. Voyez celles qui ont agité les surréalistes. Il faut lire les trois lettres envoyées par un ancien du groupe, Pierre Drieu la Rochelle, à ses amis surréalistes, où il analyse très bien le phénomène. Le jeu des égos, les luttes de pouvoir, les conflits œdipiens, les fils prêts à déboulonner le père, Freud a tout dit de cette logique-là. J’ai vu, à Tel Quel, comment des personnalités plus fragiles ont durement morflé : alcoolisme, tentatives de suicide, séjours psychiatriques.

Cela étant, le groupe constitue aussi pour chacun de ses membres, selon une logique toute militaire, une protection. Les attaques contre Tel Quel, relisez la presse de l’époque, étaient permanentes, soutenues, violentes souvent. Elles provenaient de toute les forces politiques de l’époque, droite, extrême-droite, puis gauche et extrême gauche.

La presse sociale-démocrate aussi, à travers Le Monde n’était pas en reste. Il était donc important, quand l’un de nous sortait un livre, que les amis viennent à son aide en publiant des recensions dans une presse qui ne nous était pas hostile. C’est que ce que les ennemis appelaient le « copinage » ou « le renvoi d’ascenseur ». Eh oui ! fallait se défendre. Eh bien ! la guerre, comme disait la Marquise de Merteuil .

Ces brouilles semblent souvent liées à des questions d’ego, mais aussi à des problématiques idéologiques. Dans un entretien filmé, sur YouTube, vous vous définissez comme un « communiste dissident ». Vous fûtes longtemps engagé dans les rangs du PCF, proche notamment de Louis Aragon, que vous admirez sans l’épargner, et d’André Stil. Le PCF eut-il un rôle structurant dans le champ littéraire ? L’a-t-il encore ?

Jacques Henric : Je ne crois pas qu’on puisse dire que le parti communiste a eu « un rôle structurant dans le champ littéraire ». La littérature qu’il défendait, via des gens comme André Stil, Jean Kanapa, ou le Aragon d’alors, était celle qui avait les faveurs de l’Union Soviétique, qu’on appelait le «réalisme-socialiste », une littérature de propagande théorisée par Jdanov.

Cela dit, des intellectuels communistes, et Aragon en premier, voire certains dirigeants, n’avaient pas totalement oublié ce qu’avaient été les grands mouvements d’avant-garde artistiques et littéraires qui avaient accompagné la Révolution d’Octobre à ses débuts. Ce qui explique qu’au moment où Tel Quel était la cible de la presse de droite et sociale-démocrate.

La seule qui prit à ses débuts la défense de cette revue d’avant-garde, ce fut la presse communiste. J’y ai été, il faut dire, pour beaucoup, écrivant dans les journaux de ce parti. Après les choses se sont gâtées…

«Trop de morts dans les placards», déclarez-vous, en évoquant le PCF, le 27 août 1996, à l’occasion d’une visite à André Stil (p. 235). Vous avez soutenu des opposants soviétiques, ou même cubains, et avez été attaqué par des militants historiques. Avec le recul, quel regard portez-vous sur ce parti ? Êtes-vous devenu, comme le disaient alors vos détracteurs, anti-communiste ?

Jacques Henric : « Communiste dissident », dans le sens où j’étais jeune communiste anti-stalinien, comme l’étaient beaucoup de communistes qui avaient rejoint la Résistance. Et puis il y a toujours eu chez moi, à cause peut-être de mes origines catalanes, un anar qui sommeillait. À peine entré au P.C., je me bagarre avec la direction, d’où mon conflit avec Aragon qui à l’époque était un apparatchick du Parti (en dépit de l’admiration que j’avais pour l’ancien surréaliste).

Une des figures centrales de Tel Quel, sinon LA figure centrale, demeure Philippe Sollers (1936-2023), dont vous étiez très proche. À plusieurs reprises, vous étrillez toutefois l’auteur de Femmes, le traitant de salaud ou de vicelard. Une véritable affection semblait malgré tout vous lier. Aujourd’hui, Sollers manque-t-il à la littérature ? Outre votre amitié, parfois contrariée, estimez-vous, comme certains, que l’homme demeure irremplaçable ?

Jacques Henric : Je n’ai évidemment jamais traité Sollers de « salaud ». D’ailleurs, des figures de « salauds », il y en a peu dans mon journal. Des tordus, des cons, oui, mais des salauds, un ou deux. Nous avons eu des conflits, Sollers et moi, je vous ai dit plus haut que c’était chose courante dans les groupes.

Oui Sollers manque. Il n’est pas à la place qui devrait être la sienne. Pas de publication en Pléiade, dans Quarto, pas de colloques sur son œuvre, de thèses universitaires sous lesquelles croulent des écrivains comme Quignard ou Modiano, peu de traductions de ses livres. L’histoire de la littéraire du vingtième siècle corrigera cela, mais en attendant…

Autre figure marquante des Profanateurs : Pierre Guyotat (1940-2020). Là encore, vous montrez les travers de l’homme tout en exprimant une profonde affection. On connaît l’aspect expérimental des livres de Guyotat, qui se fut censuré en pleine guerre d’Algérie. Quel serait, selon vous, l’apport de Guyotat à la littérature ? Peut-on parler d’un avant et d’un après ?

Jacques Henric : Guyotat est l’écrivain le plus présent dans le journal. Outre la puissance de son œuvre, il se trouve que Pierre fut l’ami le plus proche de Catherine Millet et moi, ami intime avec qui nous avons pendant des années passé des vacances ensemble, ce qui n’était pas le cas avec Sollers et les autres telquéliens, à qui le mot « camarades » conviendrait mieux qu’ « amis ».

À cause du caractère scandaleux de son œuvre, je rappelle que Guyotat fut l’auteur le plus censuré de son époque, censure d’État et censures exercées par ses éditeurs, d’où une sensibilité exacerbée, une susceptibilité qui rendaient parfois délicats les rapports avec lui. Oui, on peut dire qu’après lui il y a un type de littérature qui a pris un coup vieux et qui ne s’en remettra jamais.

Bernard-Henri Lévy, Louis Aragon, Pierre Klossowski, Jean Clair, Denis Roche, Nicolas Genka, Maurice Roche, Philippe Muray, mais aussi Jacques Toubon ou Doc Gynéco… Vos activités vous ont amené à côtoyer des gens très divers. Vous n’êtes parfois guère tendre avec certains, que vous égratignez copieusement, à l’instar de Marcelin Pleynet, Jean-Edern Hallier, Marc-Édouard Nabe, Dominique Noguez ou Siné. D’où vous vient cette franchise ? Souhaitez-vous régler des comptes, et ne craignez-vous pas de vous faire des ennemis ?

Jacques Henric : Attention, avec les noms que vous citez ! Veillons à ne pas confondre ces auteurs, Pleynet, Noguez, n’ont rien à voir avec Hallier et les autres crapules antisémites qu’est un Nabe et qu’était un Siné. Régler des comptes, moi ? Non, ce ne fut en rien le projet de ce journal.

Simplement, comme l’explique Élias Canetti que je cite dans mon préambule, un journal de cette sorte a toutes les chances d’être parfois « pas poli et violent ». En fait, violent je ne le crois pas vraiment, disons parfois méchant, mais c’est que les ennemis que nous avons été contraints de combattre n’étaient pas particulièrement gentils avec nous. M’en faire un peu plus aujourd’hui, d’ennemis ? Ça va, mon sac-à-dos en est déjà plein, et compte tenu de mon âge j’ai plutôt envie de virer ça « à la voirie », comme disait mon ami Jean Genet.

Le dernier numéro de Tel Quel paraît en 1982. Dix ans plus tôt, avec votre future épouse Catherine Millet, vous avez fondé ArtPress. En quoi Artpress s’inscrit-il dans la continuité de Tel Quel ?

Jacques Henric : Artpress, Tel Quel, la rencontre et la solidarité étaient inévitables, une revue de l’avant-garde artistique et une de l’avant-garde littéraire avaient des objectifs communs. Catherine Millet, qui connaissait l’existence de Sollers et Pleynet, qui avait lu des textes critiques de moi, certains de mes livres, et avec qui j’avais entamé une relation amoureuse et sexuelle, m’a proposé de prendre en charge les pages littéraires de sa revue, et c’est ainsi que j’ai amené dans mes bagages les amis de Tel Quel.

Vous avez consacré un numéro entier d’Artpress à la pornographie. De fait, la revue paraissait plus violente, plus trash à ses débuts. Qu’est-ce qui aurait évolué en plus de cinquante ans d’existence ?

Jacques Henric : La pornographie, le numéro spécial qu’on lui a consacré, très hard, c’est vrai, a déjà à l’époque fait scandale. Imaginez-le aujourd’hui ! Impensable. Comme l’émission de Bernard Pivot où nous avions été reçus Catherine Millet et moi pour présenter nos livres respectifs : nos propos sur la fellation, les photos de Catherine nue diffusées durant toute l’émission…

Quel responsable d’une chaîne télévisée oserait proposer un tel spectacle aujourd’hui ? Les foutraques écolos, néo-féministes, woke, genrés, intersectionnels, anti-patriarcaux sont au pouvoir (un espoir : pas pour longtemps peut-être. Aux États-Unis, le délire de ces cinglés vient de connaître un coup de mou. Et comme la France est toujours à la traîne des Américains, parions que leurs jours sont comptés).

Comme son nom l’indique, ArtPress est d’abord une revue artistique. Vous avez-beaucoup écrit sur les arts plastiques (on songe notamment à votre essai La peinture et le mal, paru en 1983 chez Grasset). Si vous admirez notamment Josef Sima, vous semblez nettement plus sceptique à l’égard de certaines productions contemporaines, méprisant quelque peu la bagnole compressée que vous a offerte César, ou encore les scuptures de Daniel Buren. Quel regard portez-vous sur la production contemporaine, globalement ? Quels créateurs trouvent grâce à vos yeux ? Vous semblez également sceptique en ce qui concerne le cinéma d’avant-garde, et plus particulièrement la Nouvelle Vague…

Jacques Henric : Mon essai La peinture et le mal était en effet très critique à l’endroit de ce qu’on appelait « l’art contemporain », défendu à Artpress. Parler du catholicisme et du péché original me faisait passer pour très réac. Idem ma préférence pour les westerns et les séries policières plutôt que pour certaines productions avant-gardistes.

En revanche les films de la Nouvelle Vague, notamment ceux de Godard, ou les films de Debord restent pour moi les meilleurs de l’époque, comme le sont aujourd’hui ceux d’Albert Serra (à voir son récent film, magnifique, sur la corrida), et ceux de Bruno Dumont.

Certains auteurs actuels trouvent grâce à vos yeux. On pense à Christine Angot, que vous avez côtoyée, ou, plus surprenant, à Michel Houellebecq, attaqué par le groupe « Perpendiculaires » suite à la parution des Particules élémentaires, en 1998, puis à nouveau accusé d’islamophobie en 2001. Quels autres écrivains, plus ou moins actuels, appréciez-vous ? N’estimez-vous pas, à la suite de beaucoup (et notamment Jean Clair), que la littérature soit morte ?

Jacques Henric : Oui, en dépit de nos brouilles, je pense que Christine Angot est une des romancières importantes des années passées, et que Michel Houellebecq est plus grand poète que romancier, même s’il faut lui reconnaître avoir été dans ses œuvres de fiction particulièrement prophétique.

Morte la littérature ? D’abord, je ne sais pas ce que c’est la littérature. Si des auteurs de romans et poèmes se voient devant leur miroir en train d’écrire de La Littérature, je donne a priori peu de crédit à leurs « créations ». Je renvoie au jugement de Michel Leiris.

Néanmoins, paraissent aujourd’hui d’excellents livres, signés d’auteurs reconnus et nombre d’autres de très jeunes gens, publiés souvent dans ce qu’on appelle les « petites » maisons d’édition , qui font le travail souvent délaissé par les « grandes ». C’est à ces auteurs que les responsables des pages livres et moi d’Artpress essayons d’être particulièrement attentifs.

Vous faites parfois preuve d'un lyrisme léger, quand vous évoquez des lieux ou des personnes que vous avez aimées, tel Pierre Klossowski ou Philippe Sollers, donc. On rit, ou on sourit aussi parfois, notamment dans les dernières pages, lorsque Jean-Pierre Léaud parle de ses méthodes pour maintenir une bonne érection. Malgré le sérieux global, Les profanateurs est-il, aussi, un livre comique?

Jacques Henric : Les profanateurs, il est vrai, est parfois un ouvrage comique.

