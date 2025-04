Livre de Bardella affiché en gares : l'“inexécution fautive” de Mediatransports

Dans un communiqué, la maison d'édition Fayard se réjouit du « jugement du Tribunal déclarant fautif le refus de MediaTransports d’afficher la campagne du livre “Ce que je cherche” de Monsieur Jordan Bardella ».

En octobre 2024, Libération avait révélé que la régie publicitaire de la SNCF préparait une importante campagne de publicité, avec 581 panneaux publicitaires réservés « partout en France et en banlieue parisienne », pour « une visibilité massive sur les quais de gare ». Quelques jours plus tard, MediaTransports avait annoncé l'annulation de l'affichage, en raison d'un visuel jugé contraire « aux principes de neutralité ».

La régie mettait alors en avant l'article 8 de ses conditions générales de vente, intitulé « Responsabilité-droit de refus », lequel précise que « tout message publicitaire présentant un caractère politique, syndical, confessionnel, ou dont le contenu serait contraire aux bonnes mœurs ou préjudiciable à l’ordre public est prohibé ».

Fayard, filiale du groupe Hachette, s'était élevée contre la décision, y voyant « une atteinte grave à la liberté d'expression » et pointant « la pression des syndicats » dans le recul de MédiaTransports.

« En toute connaissance de cause »

Le Tribunal des activités économiques de Paris a remonté l'historique des échanges entre Fayard et MediaTransports, afin d'établir les responsabilités et éléments connus des deux parties au moment de la signature du contrat.

Le 30 septembre 2024, plusieurs semaines avant la parution de l'ouvrage de Jordan Bardella, Hachette entre en contact avec le groupement d'intérêt économique Mediatransports, en vue d'une campagne d'affichage « pour la promotion du livre d'un auteur non identifié ». Le lendemain, le groupe précise qu'il s'agit d'un homme politique, et Mediatransports répond alors qu'une vigilance sera nécessaire quant à la phrase d'accroche.

La régie publicitaire « avait donc, dès cette date, connaissance du caractère éventuellement politique de cette campagne », souligne le tribunal dans son jugement, qu'ActuaLitté a pu consulter, en rappelant au passage que « les services publics, dont font partie les gares de la SNCF se doivent de respecter une neutralité politique ». Le 16 octobre, après l'annonce au grand public de la prochaine présence en librairies de la personnalité d'extrême droite, Hachette revient vers Mediatransports, tandis que l'anonymat de l'auteur est levé.

Ainsi, la régie avait « presque tous les éléments pour évaluer si une campagne d'affichage sur les réseaux de Mediagares était possible, compte tenu des contraintes de neutralité politique imposées par l'article 8.1 des CGV ». Autrement dit, c'est à ce moment précis, selon le tribunal, que Mediatransports aurait pu renoncer à la campagne. En effet, un ordre de publicité est conclu le 21 octobre 2024, pour un budget total de 48.400 € hors taxes.

Le lendemain, Hachette transmet à la régie publicitaire le visuel de la campagne, assorti de la phrase d'accroche. Ce même visuel que Mediatransports mettra en avant, quelques jours plus tard, pour justifier du refus de la campagne : selon le tribunal, « il ne présente pas de caractère politique, syndical, confessionnel et n'est pas contraire aux bonnes mœurs ou attentatoire à l’ordre public ». Le titre du livre, évoqué par Mediatransports pour justifier le retrait de sa campagne publicitaire, n'a pas plus convaincu la justice du caractère politique du visuel.

Ainsi, pour le tribunal, Mediatransports et Mediagares « se sont bien engagées en toute connaissance de cause le 21 octobre en acceptant de signer ce contrant liant les parties ».

Mediatransports condamnée, mais Hachette aussi

La régie publicitaire Mediatransports et le réseau Mediagares écopent d'une condamnation aux dépens de 5000 €, à verser à Hachette Livre, pour couvrir les frais de justice. L'absence de condamnation supplémentaire, justifiant le versement de dommages et intérêts, sonne comme un semi-échec pour Hachette, qui réclamait l'exécution du contrat, assortie de 10.000 € de pénalité par jour de retard, mais aussi le versement de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les accusations de violation de la liberté d'expression, du principe d'égalité et de non-discrimination n'ont pas été suivies.

Par ailleurs, Hachette Livre doit, pour sa part, régler la même somme aux dépens à SNCF Gares & Connexions : le groupe d'édition accusait la société anonyme d'être « décisionnaire apparent » dans le choix des campagnes d'affichage en gare.

Le tribunal a rejeté cette interprétation, basée sur un courrier envoyé à la Fédération Sud Rail par la directrice générale de la SNCF. « Le fait que SNCF Gares & Connexions déclare rester vigilante aux vérifications faites par Mediagares ne prouve pas » que celle-ci soit décisionnaire pour autant, souligne le jugement.

Quant à la campagne de Bardella, son retour dans les gares ne semble pas au programme. Au moment de son assignation en justice, Fayard réclamait l'exécution du contrat, mais les délais d'action en justice de Hachette Livre n'auraient pas permis de le faire dans les conditions prévues. « Durant l'audience, Hachette a indiqué son intérêt pour réaliser une campagne de substitution à celle qui était prévue sans détailler plus sa demande », précise le tribunal.

Mise à jour 16h15 :

« Le principe de neutralité politique dans les gares est conforté [...], le tribunal rejette la demande d'exécution de la campagne », a indiqué à l'AFP Alexandra Lafay, directrice déléguée communication de MediaTransports, estimant que « la condamnation ne porte que sur la procédure » liée à ce refus.

Les éditions Fayard répliquent à cette réaction, indiquant : « Contrairement à ce qu'indique la porte-parole de MediaTransports, le tribunal n'a pas limité sa décision à des questions de procédure. Il a clairement jugé que le refus d'exécuter le contrat d'affichage constituait une faute, en rappelant que le visuel ne présentait aucun caractère politique au sens des conditions générales de vente de MediaTransports. Ce point est fondamental : il confirme que la campagne n'aurait pas dû être censurée. La justice a ainsi renforcé le principe de liberté d'expression, et réaffirmé qu'un éditeur ne peut être empêché de faire connaître un livre sur des critères subjectifs. C'est un signal important pour l'ensemble du secteur. »

Si l'on se réfère au jugement, le tribunal « confirme que la campagne n'aurait pas dû être censurée », comme le souligne Fayard, mais une fois l'ordre de publicité signé. Avant cette signature, la « neutralité politique » des services publics s'applique bien en gares SNCF, et aurait dû servir de boussole à MediaTransports pour évaluer le « caractère éventuellement politique » de la campagne du livre de Bardella.

Photographie : Jordan Bardella, le 30 mai 2022 (BootEXE, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com