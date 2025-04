Cette exposition inédite célèbre les 50 ans de Métal Hurlant

Un esprit « Rock’n Roll », une pointe d'humour et une soif de liberté. C'est le cocktail qui a poussé Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet, Moebius et Bernard Farkas à lancer, en 1975, le premier numéro de Métal Hurlant, journal dédié à la BD et la science-fiction.

Ensemble, ils fondent également la maison d’édition « Les Humanoïdes Associés », alors que les premiers concerts punks envahissent la capitale de l'Angleterre. Mais ici, à Paris, c'est sous une autre forme que le mouvement prend vie, avec la création du magazine.

Comme le rappelait Jerry Frissen, rédacteur en chef actuel, dans le numéro spécial anniversaire des 50 ans de Métal Hurlant : « La bande dessinée n'a jamais été en soi un domaine central de la culture punk », mais ces publications en partagent « les valeurs et les principes ». Comprenez « l'anticonformisme, la rébellion, l'esthétique radicale, le rejet des élites culturelles, le mépris du pouvoir et des valeurs bourgeoises, la provocation et la subversion ».

Malgré les pauses, l'impact ne faiblit pas

Bien que le journal ait traversé plusieurs ères, avec une publication régulière de 1975 à 1987, puis treize numéros entre 2002 et 2004 avant de « renaître de ses cendres en 2021 », son empreinte est restée forte dans le milieu. Et pour cause, il a marqué toute une génération en publiant les plus grands auteurs et autrices de son époque.

Qu'il s'agisse d'Enki Bilal, François Schuiten, Jean-Claude Mézières ou encore Chantal Montellier, première femme a publier des récits engagés dans le magazine, ces bédéistes feront l'objet d'une exposition inédite pour souffler la 50e bougie du magazine.

La « Fiesta » dans le nord de la France

Et c'est à la maison Folie Hospice d’Havré de la ville de Tourcoing que le commissaire d’exposition passionné de bande dessinée Bruno Girveau, et l'un de ses fondateurs, Jean-Pierre Dionnet, ont réuni plus de 150 planches de dessins originaux, 30 objets uniques de Philippe Druillet et Moebius, et sélectionné 70 artistes à exposer.

Cette exposition fait partie de la programmation de Lille 3000, dont la thématique pour l'édition 2025 est « Fiesta ». Un programme complémentaire inclura des concerts, des spectacles, des tables rondes, des ateliers et des rencontres avec des artistes, à retrouver en cliquant ici.

