L'Histoire du soldat, chef d'oeuvre animé de R.O. Blechman

En 58 minutes, R.O. Blechman, avec le concours de Christian Blackwood, réalise une adaptation animée de l'œuvre de Stravinsky et Ramuz, à l'aide de traits tremblants qui en font tout le charme. Le programme est alors diffusé dans le cadre de la série Great Performances, proposée par le service public audiovisuel américain.

La distribution comprend quelques grands noms, dont Max von Sydow qui prête sa voix au Diable. Du côté des doublages français, les moyens ont aussi été à la hauteur, avec Henri Salvador pour interpréter le soldat et Serge Gainsbourg en Satan tentateur...

Né en 1930 à New York, R. O. Blechman a notamment été illustrateur pour des journaux comme le New Yorker ou le New York Times, et a également signé plusieurs ouvrages pour la jeunesse.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com