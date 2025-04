La BnF cherche encore un directeur délégué chargé des ressources humaines

« L'emploi de directeur délégué chargé des ressources humaines de la Bibliothèque nationale de France, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture, est vacant », constate le ministère de la Culture dans un avis publié au Journal officiel du 9 avril 2025. Il fait suite à une précédente annonce, passée en fin d'année 2024.

Le poste, auparavant occupé par Carole Étienne-Boisseau, s'inscrit au sein de la direction de l'administration et du personnel. Le ou la titulaire, à la tête d'une direction composée de 75 agents et épaulé par une adjointe, « propose à la direction une politique de gestion des ressources humaines et de développement des compétences des agents dans le cadre de la politique et des projets de l'établissement », précise la rue de Valois.

Acteur important du dialogue social de l'établissement, le directeur délégué aux ressources humaines élabore et met en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences qui conditionne la construction budgétaire relative aux dépenses de personnel.

Politique d'action sociale des personnels de l'établissement, pilotage des emplois et de la masse salariale, définition de la politique managériale ou encore bonne exécution des actes de gestion des carrières et de la paie font partie de ses prérogatives.

Les candidats et candidates devront justifier d'une forte capacité d'initiatives dans un contexte de conduite du changement, mais aussi d'une expérience significative de la gestion des ressources humaines et de la conduite du dialogue social.

Répartie sur 7 sites (dont 3 hors région Île-de-France), la Bibliothèque nationale de France bénéficie d'un plafond d'emploi de 2180 équivalents temps plein annuel travaillé. Elle est dotée d'un budget de plus de 270 millions €, dont 165 millions € pour les dépenses de personnel. Ses collections patrimoniales comportent plus de 40 millions de documents de toute nature et sont communiquées aux publics dans 35 salles de lecture.

Les renseignements complémentaires sur le poste et les modalités de candidatures sont consultables à cette adresse.

