D'une rive l'autre : le poids de soi, des autres, de tout à la fois

Notre narrateur vit seul avec sa mère, qui bataille avec une dépression immobilisante et l’absence de ce père qui, après les avoir quittés 13 ans plus tôt, continue de faire des dégâts. Elle n’a que lui, ce gosse qu’elle aimerait voir « réussir sa vie » — même s’il n’a aucune idée de ce qu’elle entend par là, il fait de son mieux, parvient à récolter de bonnes notes et à la rendre fière, à lui donner le sourire, parfois. « Ma mère, je l’ai toujours vue triste et je n’ai pas envie de savoir. Je sais déjà. Parfois, il n’y a pas de vraie raison, ou alors il y en a trop. »

Il tente tant bien que mal de faire bonne figure, malgré cette « mauvaise graine » qui le ronge, jour après jour. Cette graine, à l’origine d’une rage sans fond, qu’il sait partager avec cette figure paternelle inconnue. Il ne veut pas céder, ne veut pas tomber dans les mêmes travers. « Moi, des hommes, je ne connais rien qui donne envie d’en être. » Il se réfugie alors dans la poésie, apprend tous les mots du dictionnaire pour savoir comment les utiliser. Pour bien nommer toutes ces émotions qui le traversent, toutes ces pensées qui alourdissent sa tête. Il trouve du réconfort auprès de son unique ami, son frère.

Tout bascule lorsque Elias refuse d’écouter les morceaux habituels et décide de se tourner vers la religion — comme si cette dernière aurait de vraies réponses à lui donner. Abandonné, brisé, le narrateur décide du jour au lendemain de se rendre à Beyrouth, cette ville qu’il n’a jamais connue. Cette terre qui l’appelle bien malgré lui. Sur cette autre rive, la chaleur est étouffante, mais madame Hind rend tout plus léger par sa présence bienveillante.

Cette vieille dame, l’aide à se sentir chez lui, avec prude mots et beaucoup de plats mitonnés, comme pour remplir l’estomac de dix convives qui ne viennent pourtant jamais. Dans les quelques rues qu’il parcourt, il pense croiser des fantômes, des ombres. Il n’y trouve aucune réponse, rien pour expliquer cette noirceur qu’il sent grandir au creux de son estomac. Point d’équilibre ou de bascule, ce séjour répare autant qu’il abîme.

Avec ce nouveau roman, Dima Abdallah démontre une fois de plus l’étendue de son talent. Plus précisément, sa capacité à manier les mots avec virtuosité et tendresse. Chaque mouvement est délicat, puisant dans une émotion vivace, vorace. Parmi les thématiques explorées dans ce récit, l’autrice nous fait plonger dans une quête identitaire profondément liée au poids considérable d’un héritage familial que le narrateur cherche à faire taire jour après jour.

D’une rive l’autre, c’est un déchirement constant entre cet « ici » et ce « là-bas », ces lieux réels ou imaginés ou on souhaiterait exister, trouver sa place, sans jamais y parvenir tout à fait. De sa jeune enfance à l’âge adulte, il porte en lui cette même blessure. Pour autant, l’espoir de choisir et dessiner son propre chemin l’aide à avancer. Jusqu’au moment où ça ne suffit plus. « Tout ce que je sais, c’est que je respire mal, que je ne me sens jamais à ma place et que je vois des choses que d’autres ont l’air d’ignorer. »

Roman d’apprentissage intime et courageux, c’est un fleuve d’émotions et de poésie aussi sombre que lumineux. Un objet littéraire de toute beauté.

Par Valentine Costantini

