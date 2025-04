Les six ouvrages finalistes du 56e Prix Maison de la Presse

Les six ouvrages en lice pour la Grande Finale :

Le Roman de Marceau Miller, de Marceau Miller, Éditions de La Martinière

Le Livre de Joan, de Paul Thurin, Stock

Les morsures du silence, de Johana Gustawsson, Calmann Lévy Noir

Sur leurs traces, de Pétronille Rostagnat, Harper Collins Noir

La fille au pair, de Sidonie Bonnec, Albin Michel

Shell Shock. Meurtres au central Gutenberg, de Michaela Watteaux, Blacklab

Ancien ingénieur spécialisé dans les nouvelles technologies, Franck Thilliez est aujourd’hui l’une des figures incontournables du thriller français. Depuis la parution de Train d’enfer pour Ange rouge en 2003, il enchaîne les succès littéraires avec des titres tels que Sharko, Syndrome E ou Pandemia, tous publiés chez Fleuve, où il mêle suspense, enquêtes policières et profondeur psychologique.

Ses romans, ancrés dans un réalisme scientifique rigoureux, sont portés par les enquêteurs Franck Sharko et Lucie Henebelle, personnages emblématiques de son univers littéraire, à la fois complexes et profondément humains.

En parallèle de son activité de romancier, Franck Thilliez s’investit également dans l’écriture scénaristique pour la télévision, avec des projets tels que Obsessions ou Insoupçonnable. Traduit à l’international et plusieurs fois récompensé, il s’est imposé comme une référence majeure du thriller contemporain.

Le Prix Maison de la presse distingue chaque année un talent littéraire qui sait conjuguer l'exigence d'écriture et l'accessibilité. Il récompense un auteur capable de raconter une histoire universelle avec élégance et profondeur, suffisamment immersive et généreuse pour toucher un large public.

Or, c’est précisément la manière dont je conçois également la littérature. Pour cette raison, et parce que les enseignes Maison de la presse accompagnent depuis bien longtemps maintenant ma vie de lecteur, je suis fier et honoré de présider le jury de cette édition 2025, et de participer à mettre en lumière ces livres dont on parlera et que l'on partagea tout au long de l’été, et au-delà !

- Franck Thilliez, Président du Jury