Du feu autour de l'oeil : Le feu comme seule langue possible

Pourquoi du Feu ? Parce qu’il est toujours question du feu. Qu’il s’agisse du feu sacré de l’écriture ou de ces feux ravageurs auxquels sont soumis nos mondes, au pluriel. Le feu au sein de nos pluralités, de ces malentendus de perceptions qui font la discorde et les fractures du monde. Mais aussi le feu au sein de l’intime, des corps où se jouent nos rapports au politique.

Du feu, car il en faut. Pour désirer, pour créer mais aussi pour détruire ce que nous sommes amenés à reconstruire. La poésie ou comment espérer sortir, par la métaphore, des logiques urbicides et homicides d’une humanité enfermée dans ses mécanismes répétitifs.

Parole d’eau, de feu et d’air. Trop de sangs habitent nos corps. La poésie creuse la métamorphose, qui fait de nous à la fois bourreau et victime, proie et ombre. Nous sommes de ces villes qui à la fois tombent et s’éveillent dans le ventre des missiles.

Nous sommes les traces de ce qui reste, tel l’amour, cet indépassable désir de soi, de l’autre, ces corps qui embrasent le corps du poème, avec ou malgré les blessures. Hyam Yared nous rappelle que vivre c’est apprendre à aimer comme on fabrique destins et horizons pour récrire les mémoires défaites.

Les éditions Mémoire d'Encrier nous en proposent les premières pages en avant-première :

Hyam Yared est romancière et poète, née à Beyrouth. Dans ses romans, L’Armoire des ombres (Sabine Wespieser, 2006), Tout est halluciné (Fayard, 2016), finaliste Prix France Télévisions, Nos longues années en tant que filles (Flammarion, 2020) et Implosions (Équateurs, 2021), elle établit le lien entre l’intime et le politique par une mise en abîme des identités et de la psychologie des individus. Elle a publié chez Mémoire d’encrier Esthétique de la prédation (2013) et Naître si mourir (2008).

Parution le 11 avril 2025.

