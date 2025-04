Les 50-64 ans accros aux écrans : ils lisent moins que jamais

Menée par téléphone, cette enquête vise à observer dans la durée les comportements de lecture des Français, à cerner leur rapport au livre et à identifier les leviers comme les freins à la lecture.

Premier enseignement marquant de cette étude : un record a été atteint avec seulement 56 % des français qui se déclarent lecteurs réguliers (-5 points par rapport à 2023). Aussi, 1 personne sur 5 déclare ne jamais lire, un chiffre en hausse de 3 points depuis la dernière étude.

« En 2023, on observait un retour à la normal post-covid, avec un un sursaut des français qui lisaient + plus qu'en 2021 » déclarait Étienne Mercier lors de la conférence qui se tenait ce mardi. « Une tendance qui ne se confirme malheureusement pas », constate-t-il.

Le directeur du Pôle Opinion et Recherche Sociale de l'Ipsos pointe du doigt « des habitudes qui se sont ancrées durant le Covid », parmi lesquelles le changement dans les modes de loisir des français, l'augmentation du temps d’écran, la normalisation du télétravail, ou encore la détérioration de la santé mentale des jeunes.

©Ipsos – Les Français et la lecture – Centre National du Livre (CNL) – Janvier 2025

Presque toutes les tranches d'âge sont touchées par ce déclassement, seuls les 65 ans et plus connaissent une augmentation de 2 %. De façon surprenante, les classes d'âges qui décrochent le plus sont les 50-64 ans (-13 %) et les 35-49 ans (-8 %) — qui constituent la classe qui lit le moins. Étienne Mercier met ces données en corrélation avec celles du temps d'écran : les 50-64 ans sont également ceux chez qui il augmente le plus ces dernières années.

De la même manière, on observe une baisse plus forte chez les catégories sociaux-professionnelles supérieurs, même si elles continuent à lire plus que les catégories socioprofessionnelles inférieures. Aussi, la différence entre les hommes et les femmes reste flagrante. Par ailleurs, les deux genres lisent de moins en moins (-6 % pour les premiers, -5 % pour les seconds).

Une autre baisse significative (-6 %) s'observe parmi les lecteurs qui lisent au moins 5 livres par an. Tous les formats sont concernés, le papiers, qui n'a jamais été aussi bas, mais aussi le format numérique qui accuse une première baisse après avoir été en constante progression depuis 2015. « Mais il a toujours du succès au près des jeunes lecteurs », précise Étienne Mercier.

Tendance intéressante chez les moins de 25 ans : le nombre d'interrogés se déclarant lecteurs est relativement stable, alors que dans les faits cette catégorie d'âge lit en moyenne 8 livres de moins par an qu'en 2023, et que la part d'entre eux qui lisent au moins 5 livres a chuté de 7 points par rapport à la précédente étude.

©Ipsos – Les Français et la lecture – Centre National du Livre (CNL) – Janvier 2025

Comme l'indique Alice Tétaz, toujours lors de la conférence qui s'est tenue autour des résultats de l'étude : « Les français lisent avant tout (97 %) dans un cadre privé ». 80 % lisent tout de même en dehors de leur domicile, dont 64 % dans les transports en commun — ce qui expliquerait le lien entre la généralisation du télétravail et la baisse de la lecture chez les français. Un des indicateurs inquiétants : la lecture en bibliothèque qui chute de 5 %. « L’emprunt en bibliothèque s’est largement effondré depuis 10 ans », ajoute Alice Tétaz.

27 % des français déclarent faire « souvent autre chose pendant qu'ils lisent des livres ». Parmi ces « autres choses », 18 % envoient des messages, 10 % consultent les réseaux sociaux, 8 % regardent des vidéos. Une habitude particulièrement marquée chez les jeunes : « Chez les moins de 25 ans, plus d’un lecteur sur deux fait autre chose en même temps qu’ils lisent ».

Le roman fait de la résistance

Lorsqu'on se concentre sur les différents genres que lisent les français, on se rend compte qu' « il y a moins de diversité dans la lecture », nous dit Étienne Mercier. Si « le roman fait de la résistance », surtout chez les femmes (lu par 80 % d'entre elles), les classiques de la littérature française et étrangère subissent une sérieuse baisse de 9 points et se placent dernier dans le classement des genres.

On le pressentait depuis de nombreux mois, les chiffres le confirment aujourd'hui : les romans sentimentaux et la New Romance sont le genre à la mode. Il explose avec une augmentation de 14 % depuis 2023, dont 25 % chez les femmes, et même 4 % chez les hommes. Il est aussi le genre de roman préféré des 15-19 ans.

©Ipsos – Les Français et la lecture – Centre National du Livre (CNL) – Janvier 2025

Autre genre qui a la côte : les mangas et comics. Si ils occupent toujours une place importante dans les lectures des moins de 25 ans, ils y accusent une sensible baisse par rapport à 2023 (-7 points), mais continuent leur progression chez les 25-49 ans qui vieillissent en les lisant.

Enfin, les chiffres concernant les habitudes d'achats de livres continuent d'inquiéter les acteurs du secteur. On observe « un retour vers les grandes surfaces culturelles », nous indique Alice Tétaz. Avec une augmentation de 6 % par rapport à 2023, ces commerces passent en première place du classement des lieux privilégiés par les lecteurs français, devant les librairies qui subissent une baisse de 7 %.

L'achat de seconde main, après une importante progression en 2023, tend globalement à se stabiliser avec 39 % des lecteurs ayant acheté des livres d'occasion au cours des 12 derniers mois en 2025, contre 40 % en 2023. Mais la pratique se renforce chez les lecteurs de 25-34 ans (+12 points par rapport à 2023) et a tout de même fortement progressé depuis 10 ans (+13 points par rapport à 2015).

Crédits image : Linoleum Creative Collective, Unsplash

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com