Prix du Sénat du Livre d'histoire 2025 : Jean-Baptiste Fressoz distingué

Onze autrices et auteurs sont en lice cette année pour succéder à Marion Fayolle, Valentine Goby, Karine Miermont et Bruno Pellegrino, précédents lauréats de ce prix. Créé à l’occasion des vingt ans des Rencontres littéraires en 2021, le prix Paysages écrits de la Fondation Facim récompense un ouvrage publié dans l’année, tous genres confondus, qui interroge le paysage et sa représentation, qu’il s’agisse de la montagne ou de tout autre environnement.