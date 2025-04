RFI inaugure L'art de raconter, nouvelle émission culturelle

Ils écoutent le monde, le dessinent, le filment, le jouent, le chantent... Chaque week-end, Jean-François Cadet tend son micro à celles et ceux qui racontent notre époque sans toujours en avoir l’air. Écrivains, réalisateurs, comédiens, musiciens ou encore plasticiens, tous auront leur place sur les ondes de RFI.

Avec Antonin Duley à la réalisation, L’art de raconter traitera de géopolitique, d’Histoire, de grandes personnalités, ou de thématiques d’actualité. Au programme : des interviews bien sûr, mais également des diffusions d’extraits, de musique, de sons...

La culture : une porte d’entrée vers le monde

Les deux premières émissions, diffusées ce samedi 5 et dimanche 6 avril 2025, ont porté sur deux formes de littératures différentes : la bande dessinée et le théâtre. Nicolas Juncker a donc inauguré le micro de cette nouvelle émission, avec Trous de mémoires (Le Lombard), une BD sur la guerre d’Algérie. L’occasion pour le journaliste et l’artiste de revenir sur les cicatrices creusées par la guerre d’Algérie dans la société française.

Le deuxième épisode portait sur une pièce de théâtre parisienne jouée au Théâtre des Gémeaux : « Les petits chevaux, une histoire d’enfants des Lebensborn ». À travers l’art, les comédiens racontent les maternités vouées par les nazis à la prolifération de la soi-disant « race pure ».

À LIRE – Spectregraph : entre récit surnaturel et immersion psychédélique

Ces deux épisodes sont disponibles en streaming à cette adresse. Quant aux prochains, rendez-vous sur les ondes de RFI le samedi et le dimanche à 20h40, pour en savoir plus sur la carrière d’Elvis Presley et la naissance du mouvement FEMEN.

Crédits image : RFI

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com