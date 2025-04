Auteurs et médias dans un procès géant à New York : l’IA de la discorde

Parmi les plaignants figurent des auteurs de renom — John Grisham, Jonathan Franzen, George Saunders, George R.R. Martin, Ta-Nehisi Coates, Michael Chabon, Sarah Silverman, Junot Díaz, Jodi Picoult — mais aussi des médias comme le New York Times ou le Daily News.

OpenAI se réjouit

L’ordonnance, rendue jeudi par le Judicial Panel on Multidistrict Litigation (JPML) - chargé de décider si plusieurs affaires judiciaires similaires, déposées dans différents États, doivent être regroupées devant un seul tribunal -, affirme que ce regroupement permettra à un seul juge de coordonner l’instruction, de simplifier les procédures préalables au procès et d’éviter des décisions contradictoires.

Si la majorité des plaignants s’étaient opposés à cette consolidation, soulignant les spécificités de chaque affaire, les juges ont estimé que toutes reposaient sur des faits similaires : l’accusation selon laquelle les défendeurs auraient utilisé, sans autorisation ni compensation, des œuvres protégées pour entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle.

« Nous nous réjouissons de cette décision et avons hâte de démontrer devant la justice que nos modèles sont entraînés à partir de données accessibles au public, fondés sur l’usage équitable (fair use), et favorables à l’innovation », a déclaré un porte-parole d’OpenAI, relayé par Reuters.

L'entreprise avait initialement proposé que les procédures soient centralisées en Californie. Le tribunal a finalement retenu New York, estimant que cette localisation faciliterait la logistique pour les parties, les témoins et les experts, tout en préservant les ressources de chacun. L’ordonnance précise qu' « étant donné la nature nouvelle et complexe de la technologie, il y aura probablement des experts communs. »

Steven Lieberman du cabinet Rothwell Figg, avocat du Daily News, a pour sa part déclaré que le journal « se réjouit de continuer à prouver à New York que Microsoft et OpenAI ont commis un vol massif de millions d’œuvres du Times et du Daily News ».

Manifestation et autres poursuites

Certains plaignants, comme la comédienne Sarah Silverman ou l'écrivain Ta-Nehisi Coates, ont également engagé des poursuites contre Meta. Dans une plainte déposée en janvier, ils accusent l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg d’avoir eu recours à Z-Library ou LibGen, une « bibliothèque fantôme » de plus de 7,5 millions de titres, pour entraîner son IA, LLaMA. Selon eux, Zuckerberg aurait personnellement validé l’usage de cette base illégale.

À Londres, le 3 avril, dernier, des auteurs, sous l'égide de la Society of Authors, ont manifesté devant les locaux de Meta, rappelle The Bookseller, protestant contre l’utilisation de leurs livres dans ces systèmes d’IA. Il dénonçait, là-encore, l'utilisation présumée de livres piratés dans l'entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle. L’auteur AJ West, organisateur de la mobilisation, a tenté de remettre une lettre de plainte, mais les portes verrouillées ont empêché toute remise en main propre.

« Meta n’a pas peur de voler 7,5 millions de livres, mais a peur d’accepter une lettre », a-t-il notamment déclaré. Des pancartes affichaient des slogans comme « Get the Zuck off our books (Retirez le Zuck de nos livres) ».

La défense conteste la méthodologie d’analyse, avançant que seuls 30 % des données auraient été effectivement partagés, et que les fragments de fichiers ne peuvent être exploités seuls. Un mémo interne, désignant Mark Zuckerberg montre qu’il aurait validé l’usage de LibGen, malgré les mises en garde de son équipe sur les risques légaux et réputationnels.

Malgré les risques juridiques évoqués par ses ingénieurs, l’entreprise aurait préféré cette solution à l'achat de licences jugées coûteuses et lentes à obtenir. La Publishers Association britannique a dénoncé une « atteinte massive au droit d’auteur » et exige davantage de transparence sur les pratiques des géants de la tech.

En parallèle, la France poursuit Meta pour violation du droit d’auteur et parasitisme économique, à l’initiative du SNE, de la SGDL et du SNAC. Les éditeurs réclament le retrait des données utilisées illégalement pour former l’IA. L’affaire soulève des questions juridiques fondamentales sur l’utilisation des œuvres piratées, en l’absence de régulation claire sur les contenus d’entraînement des modèles. La profession alerte sur le préjudice causé à toute la chaîne du livre.

Crédits photo : Salman Hossain Saif/Unsplash

Par Hocine Bouhadjera

Par Hocine Bouhadjera