Redécouvrez le souffle moderne des Nabis à la BnF Richelieu

Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Maurice Denis ou encore Félix Vallotton : autant de noms qui ont porté le mouvement Nabi en France. Ce courant éphémère s’est déployé pendant une dizaine d’années — de 1890 à 1900 — à Paris, et dans tous les domaines de l’art.

Grâce aux commissaires d’expositions Céline Chicha-Castex et Valérie Sueur-Hermel, les visiteurs redécouvriront la richesse des créations laissées par les artistes nabis. Et pour cause, ces derniers ont travaillé sur différents supports : estampes artistiques, affiches, illustrations, programmes de spectacle, ou encore objets décoratifs.

Cet aspect de leur travail sera mis en lumière sur le site Richelieu de la BnF, dans le 2e arrondissement de Paris, du 9 septembre 2025 au 11 janvier 2026. L’occasion pour les visiteurs de découvrir la richesse de ce mouvement né en terres bretonnes en 1888, lorsque l’artiste Paul Sérusier a fait la connaissance d’Émile Bernard, mais surtout de Paul Gauguin.

Portrait de l'artiste au Christ jaune de P. Gauguin (Grand Palais, Paris)

L'art : « une surface plane recouverte de couleurs »

Le peintre, théoricien du synthétisme, initie alors Paul Sérusier à une approche radicalement nouvelle : ne plus peindre ce que l’œil voit, mais ce que voit l’esprit. « Un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées », expliquait par exemple Maurice Denis en 1890.

À ses côtés, Émile Bernard, Pierre Bonnard, Maurice Denis ou encore Édouard Vuillard explorent une voie nouvelle, symboliste et spirituelle, nourrie par le synthétisme, la théosophie et une conception affirmée de la peinture comme projection de l’intériorité.

Ce rapport à l’image, profondément intérieur et détaché du réalisme, ne s’exprime pas seulement sur la toile : il irrigue également leur pratique de l’estampe, domaine dans lequel les Nabis déploient toute leur inventivité graphique.

Édouard Vuillard, Paysages et intérieurs: Intérieur aux tentures roses ill, lithographie en couleurs

Inscrire l'esthétique dans le quotidien

L’exposition, structurée en cinq sections, entend mettre en lumière ce travail graphique, et en particulier leur pratique de l’estampe. Car, loin de se cantonner à la toile, les Nabis ont investi la lithographie et la gravure sur bois, inspirés par l’estampe japonaise. Et l’approche de la BnF sera résolument pédagogique : le visiteur est invité à suivre les étapes de fabrication d’une lithographie en couleurs, du croquis préparatoire au tirage final.

Le parcours se poursuit avec la mise en avant d’Ambroise Vollard, éditeur et marchand d’art, dont le rôle dans la diffusion de l’estampe originale fut déterminant. On y découvre les albums qu’il a consacrés aux principaux artistes du groupe, ainsi que leurs collaborations avec le monde de l’édition littéraire – La Revue blanche, mais aussi les livres illustrés, comme Parallèlement ou Sagesse de Verlaine.

Les Nabis se sont également aventurés du côté de la scène artistique, en signant par exemple des affiches et programmes pour les théâtres d’avant-garde ou les cafés-concerts de la capitale. Une volonté de décloisonner les arts qui se traduit jusque dans l’objet décoratif : papiers peints, paravents ou éventails sont autant de supports pour inscrire l’esthétisme dans le quotidien.

Crédits image : Pierre Bonnard, La Petite Blanchisseuse, Lithographie en couleurs issue du 1er Album des peintres-graveurs, édité par Ambroise Vollard à Paris en 1896

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com